Nicolae Dică, ofertat de o echipă din SuperLiga României: „E posibil să merg pe partea asta”

Nicolae Dică nu a mai antrenat din 2025, însă este gata să revină în fotbal! Ce ofertă a primit fostul tehnician de la FCSB și care sunt gândurile sale pentru viitor
Ciprian Păvăleanu
18.04.2026 | 11:00
Nicolae Dică a refuzat o ofertă din SuperLiga României. Foto: sportpictures.eu
Nicolae Dică nu a reușit încă să se ridice ca antrenor nici măcar la 10% din calitatea sa ca jucător, deși a avut un început al carierei foarte bun, la FCSB, cu care a participat chiar și în cupele europene. Totuși, el nu a mai confirmat în altă parte și a plecat de fiecare dată după foarte puțin timp. Fostul fotbalist nu exclude varianta de a merge și pe partea de conducere.

Nicolae Dică, ofertat din SuperLiga României

Despre Nicolae Dică nu se poate spune că a reușit în antrenorat până în prezent, însă el nu renunță ușor la visul său. „Nico” își dorește să-și clădească o carieră mai aproape de gazon și de jucători, însă nu exclude posibilitatea de a accepta la un moment dat o ofertă pentru un post de director sportiv.

Deși situația financiară i-ar permite să stea liniștit, pasiunea pentru fotbal îl face să nu poată sta foarte mult departe de fenomen. Recent, el a dezvăluit totuși că a refuzat o ofertă pentru un post de conducere, dorind cu ardoare să mai încerce înainte de a face acest pas pe partea de antrenorat. În ultima instanță, Dică este de părere că se va duce și spre această zonă, dacă va ajunge la concluzia că meseria de antrenor nu i se potrivește: „Dacă nu se poate cu antrenoratul, e posibil să merg pe partea asta de director sportiv. Şi chiar am avut o ofertă în acest sens din prima ligă. Dar am spus că vreau să continui acum ca antrenor. Îmi doresc prea mult să reuşesc ca antrenor, să fiu mereu acolo în iarbă, să fiu cu jucătorii”, a spus Nicolae Dică, conform digisport.ro.

Nicolae Dică, autocritică la adresa carierei sale de antrenor

Eșecurile repetate din ultimii ani îl fac pe Nicolae Dică să înțeleagă că face ceva greșit, iar acest lucru nu poate să-l mulțumească. Fostul fotbalist este de părere că s-a lăsat prea ușor copleșit de neîncrederea persoanelor din jur și că ar fi trebuit să aibă mai multă încredere în forțele proprii.

„Sută la sută nu sunt mulţumit (n.r. – cu cariera de antrenor de până acum). Adică sunt mulţumit doar de prima parte, până la al doilea mandat la FCSB, când am calificat echipa în grupele europene după mulţi ani. După acea perioadă, nu sunt mulţumit. Îmi doream mai mult, dar consider că am învăţat din lucrurile care mi s-au întâmplat. E ok cum sunt acum, mai stau cu familia, dar fotbalul înseamnă totul pentru mine. Mi-a dat foarte multe şi nu pot să stau departe de acest fenomen. E ca un drog pentru mine.

Îmi reproşez că, în momentul în care am văzut că cineva nu mai avea încredere în mine – am bătut imediat palma şi am plecat. Poate ar fi trebuit să trec peste acest lucru şi să-mi văd de treabă în continuare. Dar nu sunt genul de persoană care să lucreze cu cineva care nu are încredere în mine. Aşa că am preferat să-mi văd de drum. Asta îmi reproşez, că am plecat, poate, prea repede în anumite momente”, a mai spus fostul antrenor de la FCSB.

