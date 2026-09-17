Sport

Nicolae Dică a găsit noul lider de la FCSB: „Astfel de jucători trebuie lăsați în teren!”

Nicolae Dică a văzut cel mai recent meci al celor de la FCSB și s-a convins. Pe cine consideră noul lider din echipa „roș-albastră” după plecarea lui Darius Olaru.
Mihai Dragomir
17.09.2026 | 09:37
Nicolae Dica a gasit noul lider de la FCSB Astfel de jucatori trebuie lasati in teren
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Noul lider de la FCSB identificat de Nicolae Dică. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a remizat cu Petrolul în ultima etapă din campionat, însă Nicolae Dică a observat un mare plus la echipa bucureșteană. Fostul jucător și antrenor al „roș-albaștrilor” a dezvăluit numele jucătorului pe care îl consideră noul lider al echipei.

Nicolae Dică consideră că Ofri Arad este noul lider de la FCSB

Doar 2-2 a reușit FCSB să înregistreze pe teren propriu contra Petrolului în etapa a 9-a din SuperLiga. Primul gol al bucureștenilor i-a aparținut lui Ofri Arad, care a transformat un penalty obținut de Arnold Garita. Nicolae Dică a văzut prestația mijlocașului israelian și a fost foarte atent și la gesturile sale, remarcând cum și-a strâns toți colegii după ambele goluri pentru a se bucura împreună. Tehnicianul român este de părere că Ofri Arad, pe care Mihai Stoica l-a numit cel mai bun jucător al echipei sale în meciul contra prahovenilor, este noul lider de la FCSB în acest moment.

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„La Arad (n.r. – Ofri Arad) am observat un lucru extraordinar, care îmi arată că este un lider. Imediat după ce a marcat, i-a chemat pe toți colegii să vină la horă, așa cum obișnuiesc ei să sărbătorească. La al doilea gol a făcut exact același lucru, chemându-i din nou pe toți să se bucure împreună. Este un jucător străin care nu a venit de foarte mult timp, dar care s-a impus rapid. Este un lider, un jucător cu personalitate, care a evoluat în Champions League. Dacă ar juca mai mult, ar fi și mai bun. Astfel de jucători trebuie lăsați în teren.”, a spus Nicolae Dică, la TV Digi Sport.

Nicolae Dică a criticat schimbările făcute de FCSB la pauza meciului cu Petrolul

Nicolae Dică a mai vorbit și despre schimbările făcute de FCSB la pauza meciului cu Petrolul. El a criticat deciziile luate, așa cum o făcuse și Gigi Becali chiar după finalul partidei. În opinia lui Dică, Gnahore și Joao Paulo, cei intrați, nu au avut același impact precum Ofri Arad și Karlo Muhar.

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„Nu mi-au plăcut schimbările, pentru că s-a văzut diferența. După ce au ieșit Muhar și Arad, echipa a slăbit și nu a mai fost aceeași ca în prima repriză. Între cei care au ieșit și cei care au intrat s-a văzut clar diferența”, a mai spus Dică, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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