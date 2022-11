Nicolae Dică, prima reacție după despărțirea de FCSB: „Dacă Gigi Becali nu spunea nimic, plecam după ce băteam Rapidul!”

Plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB a fost FANATIK SuperLiga cu Horia Ivanovici.

Nicolae Dică, prima reacție după despărțirea de FCSB

Nicolae Dică a oferit prima , explicând că oricum ar fi plecat de la echipă, doar că și-ar fi dorit o victorie împotriva Rapidului:

„Am avut încredere că pot redresa echipa în campionat, am avut încredere și în ce a spus MM că putem redresa echipa.

Am considerat că era mai bine să rămân. Discuția după joc pe care am avut-o cu patronul m-a făcut să mă răzgândesc, mai ales că m-am atașat de jucători.

A venit victoria cu Sepsi, am jucat bine cu Anderlecht, o echipă schimbată într-adevăr, dar rămâne Anderlecht, e o echipă de tradiție totuși. am avut momente în care am dominat.

Dacă nu spunea Gigi nimic aseară, rămâneam să joc împotriva Rapidului, câștigam și plecam orice ar fi fost. Așa am avut eu ambiția să plec după o victorie.

Simțeam că nu sunt ok acolo. Am simțit asta. Nu mai contează în ce fel. Nu am simțit același lucru pe care l-am simțit atunci înainte. Nu dau în nicio persoană, nu vreau să spun nimic. Cu MM sunt relațiile foarte bune, mi-a explicat cu posesia Gigi, i-am spus că în timp va avea o posesie și mai mare, dar trebuie calitate la jucători”.

„Mi-a fost teamă de jocul de la Cluj, că veneam după rezultate bune. Am încercată să-i țin pe jucători în priză, dar n-am reușit. A fost cel mai slab meci al nostru, da.

După meciul de ieri, chiar dacă am avut o reacție în a doua repriză… ceea ce a discutat patronul după meci, că eu sunt vinovatul, m-a făcut să spun ok, să las locul meu unui antrenor care poate să preia echipa. Eu rămân cu o calificare în grupele cupelor europene”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Nu poți să dai afară 25 de jucători!”

„Ideea e că nu pot să dai afară 25 de jucători și trebuie să fie un om care să plătească, adică eu, antrenorul. Eu am făcut programul, eu am făcut antrenamentele, eu am făcut echipa. Am avut mult mai multă libertate ca în primul mandat.

Orice decizie se lua, eu spuneam cu ce jucători vreau să joc și în campionat și în Europa. M-am gândit să schimb, am vorbit cu patronul, am decis să mergem pe campionat. Am jucat după cu Silkeborg cu jucătorii tineri și cu cei care evoluau mai puțin. După am spus să schimbăm din nou și să facem un mixt.

E vorba despre jucători care să facă diferența, de la mijloc în sus, nu ai cum din trei în trei zile să faci o asemenea pregătire”, a .

„Ați văzut cum a arătat echipa la meciul cu UTA și cu Petrolul. O echipă era antrenată într-un fel, alta era antrenată altfel.

Nu are nicio vină Thomas, programul e făcut de mine. Nu e vorba doar despre antrenamente, contează și ce faci în afara terenului. Nu dau exemplu, nu mă refer la nimeni.

Eram nervos după meci, când vezi fotbaliști la FCSB, care iau goluri cum iau… am luat gol cu Chindia din degajări cu portari.

Nu vreau să vorbesc despre jucători că sunt slabi sau că sunt buni. Sunt eu slab că nu am putut să îi fac mai buni, doar i-am dus în grupele Conference League”, a mai spus fostul antrenor al FCSB-ului.