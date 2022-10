Nicolae Dică, pus la colț și după victoria din meciul FCSB – FC Argeș 3-2: ”Complici lucrurile, îi bulversezi pe toţi”

Imediat după jocul de pe Arena Națională, finanțatorul Gigi pentru jocul modest al echipei.

Curg criticile pentru Nicolae Dică și după FCSB – FC Argeș 3-2

Prestația neconvingătoare a jucătorilor ”roș-albaștri” din întâlnirea FCSB – FC Argeș 3-2 a fost pusă și pe seama faptului că aceștia sunt bulversați de desele schimbări pe care le face Nicolae Dică.

Fostul internațional Basarab Panduru îl critică pe tehnicianul vicecampioanei României pentru faptul că la meciul de pe Arena Națională au fost trei jucători care au purtat banderola de căpitan: Florinel Coman, Darius Olaru și Octavian Popescu.

”Trebuie mai simplu, le explici prea multe lucruri, Dică. Multe lucruri nici nu ajung să se întâmple. Complici lucrurile, nu pot nici din cuvinte atâtea… Prea multe informaţii, îi bulversezi pe toţi de asta se ajunge aici.

În prima repriză parcă nu ştiau ce facă. În momentul când te-ai hotărât să pui un căpitan nu îl mai scoţi de pe teren. Schimbi într-una căpitanii. Dacă mai erau minute mai schimba… La echipe mari căpitanul nu se schimbă! E un mare semn de întrebare ce se întâmplă acolo”, a declarat Panduru, la .

Becali a pus tunurile pe jucători, dar nu-l iartă nici pe Dică

Gigi Becali a făcut o după victoria chinuită din partida cu FC Argeș, fiind nemulţumit de faptul că echipa nu pasează aşa cum şi-ar dori, spunând că a ajuns să ţină cu rivalele la titlu ca FCSB să prindă play-off-ul.

Deși , criticile finanțatorului au părut îndreptate cu precădere către Nicolae Dică. ”Nu e vorba de greșeli în defensivă. Eu vrea să văd 10 pase, 7 pase, dar nu văd. Vreau să văd și eu șuturi pe poartă, combinații, fotbal frumos. Să văd jucătorii că vin la primire. Dar eu văd doar 3 pase.

Aseară am meritat victoria, dar vreau victorii categorice. Vreau victorii după măsura jucătorilor pe care am dat bani. Asta a fost o victorie muncită, nu am cum să acuz jucătorii. Acuz jocul, că vreau să văd și eu 5-6-7 pase”, a spus el.

Imediat după succesul cu FC Argeș, Nicolae pentru că jocul FCSB-ului va crește în următoarea perioadă și s-a arătat mulțumit de faptul că jucătorii au reacționat pozitiv chiar dacă au fost conduși și apoi egalați.