Nicolae Dică, răspuns pentru MM Stoica. A scos telefonul să arate în direct antrenamentele de la FCSB: “Doar cu el am avut discuția asta”

Fostul antrenor al vicecampioanei României a scos telefonul în direct pentru a arăta programul unui antrenament la fost sa echipă.

Nicolae Dică, răspuns pentru MM Stoica

Nicolae Dică i-a după ce managerul general al FCSB-ului a spus că fostul antrenor lucra mult prea mult tactic și nu diversifica antrenamentele, spre nemulțumirea jucătorilor.

ADVERTISEMENT

„Singurul om cu care am avut discuţia asta de tactic a fost cu Meme. În rest, niciunul din staff nu mi-a spus acest lucru. Pintilii mi-a spus doar de faza fixă. Nu făceam zilnic tactic. Dacă vrei îţi aduc programul, îl am şi pe telefon.

Ţi-am găsit un antrenament: încălzire, circulaţia mingii, după aia finalizare, viteză, joc de posesie şi joc. Fără tactic, da? (n.r. Dică repetă încă o dată tipurile de antrenament găsite în telefon) Nu vorbim acum din fiecare zi. E normal să facem tactică, crezi că nu e normal să faci tactică? Din punctul meu de vedere, e normal”.

ADVERTISEMENT

„Şi voi face în continuare, că voi face 20 de minute, 30 sau 50. Am făcut 26 de muinute antrenamentul respectiv tactic defensiv.

Aveam zile când făceam defensiv şi zile când făceam ofensiv. Eu aşa lucrez, e normal să lucrezi aşa. Adică, defensiv analitic, ofensiv – ce făceam construcţie, finalizare. Ca să dau aşa mai în detaliu”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

ADVERTISEMENT

„După ce am avut discuţia cu MM, chiar au fost nişte lucruri pe care nu le-am mai făcut aşa mult. Eu ştiu, poate am făcut 7-8-10 minute maxim tactic defensiv şi am făcut mai mult posesie.

Trebuie să faci lucrurile astea, părerea mea. Poate sunt unii antrenori care nu le fac, eu le fac şi le voi face în continuare. Asta nu înseamnă că e ok ce fac eu. Eu aşa gândesc”, a mai spus Dică.

ADVERTISEMENT

„Cu Mandorlini știi cât făceam tactic?”

„De exemplu, şi eu am fost jucător. Cu Mandorlini ştii cât făceam tactic? O oră şi ceva, cu Mandorlini, la CFR. Cu Oli, la Steaua (n.r. FCSB)… nu mai spun cu Zenga, făceam tactic foarte mult.

ADVERTISEMENT

Eu unde am făcut aici 26 de minute nu e foarte mult, în rest făceam între 15 şi 20 de minute. Eu aşa îmi propuneam, între 15 şi 20 de minute.

Dar când faci tactic la antrenamente, nu poţi să-ţi propui 15 minute şi gata. Erau şi momente în care…”, a .

„Dar, de exemplu, făceam, la antrenamentul la care se referă MM, am făcut 40 de minute, 26 de minute tacticul ăsta defensiv. După asta, am pus în joc. Acest pressing sus pe care l-am făcut analitic l-am pus în joc.

Am făcut două reprize de şapte minute, în care o echipă iniţia jocul şi cealaltă se ducea şi făcea pressingul sus, ceea ce făcusem noi înainte şi după schimbam”, a mai spus Nicolae Dică.