Nicolae Dică răsuflă ușurat după FCSB – FC Argeș 3-2: „Treceam prin clipe dificile”

în etapa a 12-a din SuperLiga. Este doar al doilea succes obținut de roș-albaștri în acest campionat, care au urcat pe locul 13, cu 11 puncte.

Nicolae Dică, după FCSB – FC Argeș 3-2: „O victorie foarte importantă. Treceam prin clipe dificile”

Următorul meci al celor de la FCSB este în UEFA Europa Confernece League, acolo unde, în etapa a treia, roș-albaștrii joacă pe terenul danezilor de la Silkeborg. Partida este programată joi, 6 octombrie, de la ora 22:00.

În , FCSB urmează să o întâlnească pe Petrolul Ploiești, formație aflată pe locul 7. Confruntarea se va disputa pe „Ilie Oană”, duminică, 9 octombrie, de la 21:30.

„Am obținut această victorie foarte importantă pentru că treceam prin clipe dificile. Știam că FC Argeș e o echipă bună, anul trecut a jucat în play-off, are jucători de calitate, mai ales pe contraatac, jucători de viteză și ne așteptam la un meci foarte greu. E important că am reușit să câștigăm, că am avut reacție, chiar dacă am fost conduși și apoi am fost egalați. E un lucru pozitiv că am întors rezultatul.

Jucătorii trebuie să aibă încredere că pot mult mai mult. Ușor, ușor, cu răbdare, o să ajungem unde ne dorim. Negativ e că am primit două goluri. Îmi doresc să nu mai primim gol, dar din păcate se întâmplă și ca adversarii să aibă niște execuții cu noi… Am văzut azi Garita ce gol a dat și chiar Calcan. E adevărat că Tamm trebuia să stea mai aproape de Garita, care a avut însă o execuție extraordinară”, a declarat Nicolae Dică, după FCSB – FC Argeș 3-2.

FCSB, a doua cea mai slabă defensivă din SuperLiga

FCSB are a doua cea mai slabă apărare din SuperLiga. Roș-albaștrii au primit 17 goluri. Doar CS Mioveni stă mai rău. Echipa lui Flavius Stoican a încasat 18 goluri până acum.

„Mă îngrijorează acest lucru. Lucrăm în antrenament. Suntem o echipăcare merge peste adversar, ne expunem, important e să câștigăm duelul unu contra unu. De multe ori nu am reușit acest lucru în această seară.

Vom încerca, vom munci și sperăm ca în următoarele jocuri să dăm cât mai puține șanse adversarului. Adversarul ajunge de două ori în careu și dă cel puțin un gol”, a adăugat Dică.

La FCSB a debutat în meciul cu FC Argeș și Billel Omrani. Francezul a făcut o primă repriză bună, dar vedeta partidei a fost din nou .

„Păcat că Billel nu a marcat la acea ocazie. Știam că nu poate duce 90 de minute, dar a fost implicat în joc, a creat spații pentru colegi. Ușor, ușor. Trebuie să avem răbdare pentru că el n-a jucat de două luni, dar e un jucător care ne va ajuta.

Andrea Compagno a arătat că e un jucător important pentru noi, cu personalitate, se antrenează bine, s-a integrat repede la noi și mă bucur că s-a făcut acest transfer.

(n.r. – despre meciul cu Silkeborg) Vor fi jucători care au evoluat mai puțin în Europa pentru că e foarte important campionatul pentru noi. Veți vedea probabil 4-5 jucători noi”, a conchis tehnicianul vicecampioanei.