Nicolae Dică s-a apărat în prima zi la Concordia Chiajna: „Nu mi s-a dat timpul necesar! Știu că sunt oameni sceptici în privința mea”

El va fi al treilea tehnician care preia formația ilfoveană în acest sezon după ce Ilie Poenaru a început sezonul, iar „Liță” Dumitru a continuat până în acest moment, însă „Nico” îl va avea la echipă și pe fiul său, Marco, care are 19 ani și alături de care a mai lucrat pentru o perioadă scurtă și la FC Argeș.

Nicolae Dică, prezentat oficial la Concordia Chiajna

Nicolae Dică a fost unul dintre cei mai înzestrați fotbaliști ai ultimelor două decenii din România, însă antrenoratul este o meserie complet diferită de cea de fotbalist, și de-a lungul timpului s-a demonstrat că nu toți marii jucători sunt făcuți pentru banca tehnică

„Nico” și-a început foarte bine cariera: A avut un parcurs european bun, la FCSB, pe care a dus-o în primăvara europeană, acolo unde a fost eliminată de Lazio; a fost secundul lui Mirel Rădoi la echipa națională a României; a revenit pentru încă un sezon la roș-albaștri, alături de care a ajuns în grupele pe sistem vechi a UEFA Conference League, întâlnind în dublă manșă West Ham, Anderlecht și Silkeborg.

În ultima vreme, Nicolae Dică a rătăcit pe la echipe care se bat la retrogradare sau divizionare secunde și nu a mai confirmat nicăieri. Antrenorul în vârstă de 44 de ani are ultimele 34 de meciuri ca principal la patru echipe diferite: CS Mioveni, FC „U” Craiova 1948, FC Voluntari și FC Argeș, unde a fost și ultima sa experiență pe banca tehnică.

Concordia Chiajna a ales să meargă pe mâna lui Dică pentru play-out și începutul sezonului viitor, după ce s-au despărțit de „Liță” Dumitru. Fostul antrenor de la FCSB, FC Argeș și FC Voluntari a fost prezentat oficial în după-amiaza de joi, 20 martie.

Nicolae Dică: „Știu că oamenii sunt sceptici în privința mea”

Dică este conștient că ultimele sale rezultate nu îl recomandă în acest moment, de aceea el a ținut să mulțumească conducerii ilfovene pentru încrederea acordată: “Vreau să le mulțumesc celor de la Concordia Chiajna că s-au gândit la mine și au decis să fiu antrenorul acestei echipe. Voi munci în fiecare zi foarte mult ca să reușim să ne îndeplinim obiectivele, să facem o echipă competitivă.

Vom da totul ca această echipă să urce în clasament și ca joc. Am încredere în jucătorii găsiți la echipă, iar ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am venit. Cu unii am lucrat și am mare încredere că pot da mai mult decât au dat până acum. I-am văzut și la antrenament și sunt sigur că vom putea face lucruri bune împreună.

O promovare cu Concordia Chiajna ar însemna ca un titlu. Sunt conștient că ultimele mele experiențe nu au fost ok. Nici nu mi s-a dat timpul necesar. Știu că poate sunt oameni sceptici în privința mea, dar știu și cât muncesc. Am spus mereu că pot face lucruri bune în momentul în care voi găsi o echipă care să-mi dea timp să pun în practică ceea ce lucrez în fiecare zi” a spus Nicolae Dică, la conferința de presă în care a fost prezentat.

Dică a dezvăluit obiectivul pentru sezonul viitor: „Ne gândim la promovare”

Nicolae Dică are planuri mărețe la Concordia Chiajna, alături de care își dorește accederea în play-off, urmată de o promovare în SuperLiga României: “Obiectivul din acest sezon este să reușim să câștigăm cât mai multe jocuri și să ajungem cât mai sus în play-out. Nu va fi ușor. Vor fi meciuri cu echipe care luptă pentru evitarea retrogradării sau echipe care vor să câștige play-out-ul.

Am văzut unele jocuri ale celor de la Concordia și am văzut că au avut jocuri foarte dificile. Important e să terminăm cu bine aceste ultime 6 etape, iar sezonul următor să reușim să mai aducem câțiva jucători și să prindem play-off-ul. Acest club are condiții bune, am găsit lucruri foarte bune aici și consider că putem să ne luptăm pentru play-off.

Primul lucru e să obținem acel play-off. Apoi, e clar că ne gândim și la promovare. Trebuie să construim pe nucleul de jucători care există aici. Avem jucători cu experiență, jucători care au promovări și mă bazez pe ei”, a continuat Nicolae Dică.

Marco Dică, sub comanda tatălui său la Concordia Chiajna

Nicolae Dică va avea șansa să-l antreneze la formația ilfoveană chiar pe fiul său, Marco, alături de care a mai lucrat oficial, pentru scurt timp, la FC Argeș:

„Așa s-a nimerit. Nu va fi ușor nici pentru mine, nici pentru el pentru că lumea va interpretate orice aș face. Când el sau alți jucători vor merita să joace, vor juca. Nu am afinitate față de unul sau de altul, chiar dacă el e fiul meu. Dacă va juca bine, va fi în primul 11. Este posibil să fiu mai dur cu el. Am mai lucrat cu băiatul meu la FC Argeș pentru o perioadă scurtă”, a declarat Dică despre fiul său.