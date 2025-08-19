Nicolae Dică, schimb dur de replici cu un fost jucător: „M-am ridicat și l-am înjurat! E zero ca antrenor! / S-a lăsat de fotbal la 25 de ani, cum să-i răspund?”

Adrian Petre (27 de ani) a fost antrenat în sezonul trecut de . Atacantul l-a desființat pe tehnician și a dezvăluit un episod halucinant.

Nicolae Dică, desființat de Adrian Petre: „Peste tot pe unde a mers a fost dat afară”

Adrian Petre a jucat doar șase luni la suficient cât să se certe cu antrenorul Nicolae Dică. Atacantul, care acum evoluează la Păulești, a dezvăluit că l-a înjurat pe tehnician. Conflictul a debutat în urma unei remize cu Ceahlăul, scor 1-1, meci în care fotbalistul în vârstă de 25 de ani a rămas rezervă neutilizată.

„Despre Dică mai bine nu zic nimic. Ca fotbalist, Nicolae Dică a fost unul dintre idolii mei. Nu am cum să spun vreodată ceva despre el ca fotbalist, nu-mi permit. Dar ca antrenor, să mă ierte, dar e mare meseria aceasta pentru el. Ar trebui să fie director sportiv ceva, dar ca antrenor…

CV-ul vorbește, peste tot pe unde a mers a fost dat afară. Nu a rezistat pe nicăieri, de ce? Eu am avut o problemă personală cu el, am izbucnit, nu am mai putut. Eu sunt o fire care nu se ceartă, dar s-a întâmplat ceva și nu am mai putut. Venisem după un meci în care am fost rezervă, cu Ceahlăul, deși fusesem anunțat că sunt titular. Toată săptămâna am avut probleme cu spatele, iar la pauză i-am zis că nu sunt 100% și că nu pot să intru. Nu puteam să mă mișc”.

„E zero ca antrenor”

„După meci, primul lucru pe care domnul Dică l-a spus în vestiar a fost că mă trimite la echipa a doua și că nu mai am ce să caut la prima echipă, că mă prefac. În fața echipei, primul lucru.

M-am ridicat și l-am înjurat, mi s-a pus negru în fața ochilor și nu am putut să tac. Nici nu m-a întrebat, nu m-a luat deoparte să-mi zică. I-am și zis atunci că de asta a fost dat afară de peste tot, că e zero ca antrenor.

Când a văzut că mă duc spre el a ieșit din vestiar. Atunci am zis că nu mai am ce să caut la echipă cât e acolo. Nu ne salutam și nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Eu am rămas cu un gust amar. Nimeni nu m-a acuzat în fața echipei că nu vreau să joc și nu mai eu știam cât înduram. Rezultatele vorbesc, la fel și stilul de joc al echipei”.

„Să lase părerilor celor care se pricep”

„Am vrut să zic anumite chestii despre el pentru că îl văd că mai apare pe la televizor și își dă el cu părerea. Să lase părerilor celor care se pricep și să-i lase pe alții.

După ce a venit am avut o discuție cu el și chiar mi-a spus că se bazează pe mine și că nu îl interesează ce probleme am avut eu. Ne știm de când era selecționer la națională și mă urmărea”, a declarat Adrian Petre, conform

Reacția antrenorului de la Concordia: „Minte prea mult!”

Nicolae Dică, care este antrenor la Concordia Chiajna din martie 2025, a reacționat la atacurile lui Adi Petre. Tehnicianul ilfovenilor îl acuză pe atacant că minte.

„Ce conflict să aibă Petre cu mine? În afară de faptul că l-am certat și că i-am spus că nu mai contează pentru mine, nu a scos două cuvinte. Despre ce vorbim? Să răspund la ce? La ce n-a zis el? O fi zis în gând, o fi auzit doar el.

Are dreptate în ce a zis, că am vrut să-l trimit la încălzire și mi-a zis că-l doare spatele la pauză, că voiam să-l bag în a doua repriză. A rămas pe bancă, OK. Este adevărată treaba asta. Nu are dreptate că i-a spus cineva că va fi titular, nu există. În primul rând, spune el că a avut probleme cu spatele săptămâna aia și nu s-a antrenat o zi-două. Minte prea mult!”.

„Nu pot să-i răspund eu lui Adi Petre, care s-a lăsat la 25 de ani”

„La sfârșitul jocului l-am anunțat că nu mai face parte din lot. Eu vreau jucători care se sacrifică pentru echipă, asta a fost discuția. N-a avut el curaj să mă înjure pe mine sau să spună că sunt antrenor slab. Minte prea mult. Poate a zis în gând sau, după ce am plecat eu din vestiar, o fi zis ceva. Dar de față cu mine nu a spus absolut nimic.

Nu pot să-i răspund eu lui Adi Petre, care s-a lăsat la 25 de ani. Poate o fi prins curaj după ce am ieșit eu din vestiar. Nu m-a înjurat Adi Petre pe mine. E părerea lui, că spune de mine că sunt slab.

Îi dau prea multă importanță unuia care nu a făcut nimic pentru fotbal. Despre ce vorbim? Dacă știa măcar 5% din fotbal cât știu eu, îi răspundeam”, a replicat Nicolae Dică, potrivit