Nicolae Dică știe cum se simte Boupendza! A făcut aceleași gesturi când juca la FCSB: „Peluza Sud m-a huiduit! Am avut probleme după”

Gesturile lui Aaron Boupendza din Giulești i-au amintit lui Nicolae Dică de un episod pe care l-a trăit la FCSB. Fostul tehnician de la FC Argeș știe ce trebuie să facă atacantul de la Rapid București pentru a îngropa securea războiului cu suporterii.

Cum se simte Aaron Boupendza? Nicolae Dică a făcut aceleași gesturi când juca la FCSB: „Peluza Sud m-a huiduit”

București în momentul schimbării din derby-ul cu Petrolul Ploiești. Gesturile atacantului african au fost taxate de legendele grupării de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică știe ce urmează să se întâmple cu Aaron Boupendza, pentru că a trăit un episod similar la . Fostul atacant spune că vârful lui Marius Șumudică o să revină la sentimente mai bune cu suporterii dacă o să înscrie pe bandă rulantă la Rapid.

„Cred că nu a făcut bine ce a făcut la ultimul joc. Și eu am trecut printr-o perioadă similară la Steaua în 2004, 2005. Am avut o perioadă de trei, patru meciuri în care nu am marcat și era o problemă la mine când nu marcam, mă fluierau suporterii.

ADVERTISEMENT

La un meci cu Brașov pe Lia Manoliu am sărit peste gărduleț și am făcut un gest către galerie. Am avut probleme, am regretat gestul pe care l-am făcut. Am avut problemă după, cei de la Peluza Sud m-au huiduit chiar și dacă marcam.

Am dat gol cu Sportul, Florentin Dumitru s-a urcat pe gard și le-a făcut semn să nu mă mai înjure și l-au luat și pe el la mână. Va fi foarte greu pentru el la Rapid, conflictul cu fanii din galerie și tribuna a doua poate să fie aplanat doar de el

ADVERTISEMENT

Trebuie să intre și să dea goluri, altfel îi va fi foarte greu”, a spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA, show în direct doar pe site-ul , de la ora 10:30.

Ce rol i se potrivește lui Aaron Boupendza: „Șumudică trebuie să facă acest lucru”

„La Rapid aș vedea un sistem 3-5-2, exact ce încerca să joace Lennon. Boupendza ar urma să stea în spatele lui Burmaz, însă aici intervine problema cu Petrila. Cel mai bun randament l-a dat în bandă, dar poate să fie un inter din partea stângă care să primească mingea în zona laterală.

ADVERTISEMENT

Acest sistem l-ar putea include pe Boupendza. El aleargă, face efort, dar nu este în careu. În momentul în care mingea vine de la margine, el este în afara careului. Ajunge rar în careu, iar Șumudică trebuie să facă acest lucru.

Am spus și după primul lui joc la Rapid, ar trebui să vorbească cu el să nu mai coboare atât de mult. Echipa nu are un atacant pe care să joace mingea. Nu îi va fi ușor lui Șumudică cu acești jucători, pentru că au personalitate.

Depinde cum o să privească lucrurile și ceilalți jucători cu personalitate. E posibil să aibă probleme în vestiar dacă nu vor reuși să aibă un randament bun”, a mai spus antrenorul.

Ce-l sfătuiește Nicolae Dică pe Boupendza să facă