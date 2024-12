Nicolae Dică știe de ce FCSB s-a calificat fără emoții în „primăvara” Europa League: „Acum se văd roadele!”. Exclusiv

Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la FCSB, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre parcursul roș-albaștrilor în 2024. Campioana en-titre a avut un parcurs excelent, reușind să câștige titlul și

Nicolae Dică, despre anul de senzație pe care l-a avut FCSB: „Suntem pe un drum bun”

2024 a fost un an excelent pentru fotbalul românesc, mai ales pentru echipa națională și pentru FCSB. Fost internațional, Nicolae Dică cunoaște foarte bine sentimentul de a face performanță.

„Eu cred că a fost un an bun pentru că am avut echipa națională calificată la Euro, cu rezultate bune. FCSB a mers în Europa League și am făcut puncte. Cred că suntem pe un drum bun. E clar că era bine să avem mai multe echipe în cupele europene, Conference League sau Europa League, dar FCSB ne-a reprezentat cu brio până acum în cupele europene”, a declarat Nicolae Dică.

Jucător la FCSB în perioadele 2004-2008 și în 2011, Nick nu a rămas surprins de performanța FCSB-ului din acest an. „Mă așteptam. Acolo sunt investiții mari, sunt condiții foarte bune. Acest lot s-a făcut în 3-4 ani de zile, nu peste noapte. Și acum se văd roadele”.

„Păcat că n-am reușit să câștig campionatul”

Dică a fost și el antrenor la clubul patronat de Gigi Becali, în 2017-2018 și în 2022. „Nu îmi place să trăiesc cu regrete. M-am simțit foarte bine acolo. Am făcut performanță. Păcat că nu am reușit să câștig campionatul, am fost foarte aproape. Dar și în a doua perioadă, chiar dacă am stat foarte puțin, am reușit să mergem în grupele Conference League după cinci ani. Și am antrenat și eu o parte din acești jucători care sunt acum în lot, cu care am luat campionatul. Mă bucur că am trecut pe acolo, că am antrenat această echipă”, a continuat Dică.

Fost secund la echipa națională în mandatul lui Rădoi, Nicolae Dică a vorbit despre programul încărcat al roș-albaștrilor, care joacă din 3 în 3 zile. În Europa League mai au două partide disputat, în deplasare cu Qarabag și acasă cu Man United.

„Greu nu este. Eu am fost și jucător și am jucat din 3 în 3 zile. Mie îmi plăcea să joc din 3 în 3 zile. Sunt unii jucători care își doresc să joace din 3 în 3 zile, la alții se vede oboseală, dar importantă e refacerea. E foarte important cum te refaci după jocuri pentru că antrenamente nu prea ai cum să faci în această perioadă. Stai mult pe drumuri, importantă e refacerea și cum stai mental după aceste jocuri din 3 în 3 zile”.

„Cu siguranță vor veni și momente dificile”

În 2025, Dică are așteptări mari și de la echipa națională a României. Antrenorul în vârstă de 44 de ani crede că iar șansele unei calificări la Mondialul din 2026 sunt imense. Dică a participat cu România la un turneu final, Euro 2008.

„La cum a arătat echipa națională în acest an, cu calificarea la Euro, cu rezultatele de acolo, cu venirea lui Mircea Lucescu, care e un antrenor cu mare experiență și care a făcut performanță. Echipa a arătat bine în ultima perioadă. Cu toții suntem pozitivi și ne gândim ca naționala să meargă la un Campionat Mondial după foarte mult timp.

Le ținem pumnii, suntem aproape de echipa națională, de jucători. Trebuie să îi susținem. Cu siguranță vor veni și momente dificile și atunci trebuie să fim alături de echipa națională”, a mai spus Dică.

Nicolae Dica stie de ce FCSB n-a avut EMOTII in Europa League: „Acum se vad roadele!”