Nicolae Grigore, negocieri fabuloase cu George Copos pentru prelungirea contractului cu Rapid: „Cât câștigă părinții tăi? Vezi ce greu se fac banii în România?”

Sub conducerea sa, formația din Giulești a cunoscut cele mai mari performanțe, iar Nicolae Grigore povestește cum decurgeau negocierile cu omul de afaceri.

Nicolae Grigore, negocieri fabuloase cu George Copos pentru prelungirea contractului cu Rapid

În cadrul a povestit cum decurgea o negociere cu George Copos. Fostul patron de la Rapidului a vrut să-l facă să cedeze, aducându-i părinții în discuție, însă fostul jucător a știut să gestioneze situația și contractul a fost semnat așa cum a dorit.

„Povesteam de o negociere cu domnul Copos. Aveam 23-24 de ani și mi se terminase contractul. Ca să vezi, normal trebuia să discut cu domnul Dinu. Cu domnul Dinu a venit și-mi oferea… Crescuseră foarte mult salariile la Rapid, era după perioada de UEFA. Am zis atunci că vreau mai mult la negociere, pentru că nu am fost mulțumit cu oferta.

Într-o dimineață, pe la opt, mă sună domnul Copos. ‘Tu ai semnat contractul cu Rapid?’, eu spun ‘Nu!’, iar el ‘Ești sigur?’ Și zic ‘Credeți că am semnat contract fără să știu?’, pe când el ‘Nu, vino până la mine, la birou.’ Aveam aceleași sume de la domnul Dinu, am plecat cu aceleași sume în cap.

„Am rămas cu contractul așa cum am vrut”

M-am dus singur. Și la un moment dat, eu vrând atât, el oferind atât, încearcă să găsească o cale, îmi spune aici ‘Auzi Grig, părinții tăi ce fac?’ Noi, după ore de negociere. I-am răspuns ‘Bine, acasă’, pe când el ‘Nu, ce fac ei? Ce muncesc?’, iar eu spun ‘Sunt la țară, mama casnică, tata cu agricultura.’ El mă întreabă ‘Și cam cât produc ei pe an? Cam cât?’, îi spun ‘Domnul Copos, chiar e ceva vag la agricultură’, iar el zice ‘Nu așa, cam ce profit au ei?’

Și zice, ‘Păi vezi? Ce greu se fac banii în România?’ Și eu îi spun ‘Zic, nu, nu, vedeți dumneavoastră?’, iar el zice ‘Ce să văd eu?’, iar eu l-am convins și spun ‘Că trebuie să-i ajut și pe ei.’

Și a fost momentul în care s-a blocat, s-a uitat puțin, i-am zis, ‘Ce să văd? Zic că trebuie, că ei câștig atât și trebuie să-i ajut și pe ei.’ Și atunci s-a blocat și zice ‘Ok, ok, bine.’ Atunci a rămas contractul cum am vrut eu.

Și asta a fost apropo de tata, că vorbeam de părinți. Știi că până la urmă, era perioada în care se făceau contractele brute. Eu fiind atunci singur, de la suma la care ne înțelesesem net, el trebuia să adauge brutul. I-am spus atunci ‘Domnul Copos, nu stau să calculez, pentru că nu mă pricep, calculați dumneavoastră.’ Până nu a tras 1-2.000 de euro nu s-a lăsat, știi? Adică eu după aceea, în momentul în care am casat, vedeam că încasez mai puțin decât mi-a spus. Și m-am dus, era cred că domnul Zota. Mi-a spus ‘Păi uite, atât e netul, atât și veneau mai puțini. Dar la fiecare rată lua câteva sute.’

„Jos pălăria pentru George Copos”

Nu am lăsat-o așa, am recuperat. Am avut noi baraj pentru accederea în grupele Europa, cum era atunci, la Slask. Și au avut ei 1-0, am dat gol, am făcut 1-1, era un fond de joc slăbuț al nostru și am dat un gol. Am făcut 1-1 și am câștigat 3-1 acolo și șanse mari de a merge în grupe. Eram în aeroport și vorbeam la telefon. A venit la mine, am închis telefonul și zice ‘Bravo, ești cel mai bun’. Zic că ‘Am și eu o problemă’, iar el întreabă ‘Ce problemă ai?’, zic ‘Știți că ne-am înțeles’, iar el ‘Păi și? Sunt acte, tu ai semnat. Grig, ce sunt la tine 2.000 de dolari?’ Zic ‘Dacă sunt la dumneavoastră importanți, ok, o lăsăm așa. dacă sunt la dumneavoastră, importanță, ok, o lăsăm așa.’ M-a chemat a doua zi domnul Zotta și mi-a făcut act adițional.

Când a venit domnul Copos, în 94, eu aveam 11 ani. Atunci toată lumea vorbea de el. Eu mergând, fiind copil de mingi, am văzut întreg acest proces al domnului Copos. Am văzut ProRapidul, eram la juniori și în momentul în care s-a luat ProRapidul, inițial am mers acolo și am jucat, nu mai amintesc cum se chema terenul acela de unde s-a luat, și am jucat între bălăriile alea, am jucat un amical. După aceea s-a luat tot, s-a defrișat și s-a făcut ProRapid.

Adică tot ceea ce a făcut domnul Copos și unde a dus Rapidul, jos pălăria! Din punctul ăsta de vedere, practic el l-a ridicat clubul. Sperăm acum, la ce se întâmplă cu baza de pregătire, pentru că eu cred că este foarte importantă, urmează doar trofeele și cupele europene.

Pentru mine, cel mai plăcut sentiment și cele mai frumoase amintiri sunt acelea când mergeam cu charter-ul în diverse orașe europene. Când mergeam la Berlin, când mergeam la Hamburg cu charter-ul, când ne strângeam toți rapidiștii, toți oamenii de pe lângă Rapid. Ăla era cel mai frumos sentiment. Abia așteptam deplasările cu charter-ul, să mergem, să ne ducem ca o echipă mare, să reprezentăm un club puternic și să ne batem în Germania și în toate competițiile”, a povestit Nicolae Grigore la „Suflet de Rapidist”.