Nicolae Guță, dramă cumplită după ce copilul i-a fost bătut și jefuit: ”Se putea transforma într-o tragedie”

Nicolae Guță trece prin momente grele după ce fiul său, Marian a fost jefuit și bătut ziua în amiaza mare. A ajuns de urgență la spital, însă povestea este mai complicată decât pare. Celebrul manelist a povestit ce s-a întâmplat de fapt și cine sunt făptașii.

Nicolae Guță, necăjit de incidentul în care fiul său a fost victimă

Fiul lui Nicolae Guță a ajuns în stare gravă după ce a fost bătut și tâlhărit pe o strada din Petroșani. Marian, fiul manelistului, în vârstă de 36 de ani a fost victima unui . În interviul acordat pentru FANATIK, Nicolae Guță mărturisește ce s-a întâmplat de fapt. Mai mult decât atât, îndrăgitul manelist spune că fiul său și-a creat singur aceste probleme.

“Fiul meu și-a pierdut conștiința. S-a trezit la spital”

Domnule Guță, ce s-a întâmplat cu Marian, fiul dumneavoastră? A fost bătut și jefuit?

– Eu știu de la ai mei de acasă ce s-a întâmplat. Ce a fost cu adevărat nu știu. Vreau să subliniez faptul că eu știu doar ce mi-a spus familia. Știu că a fost lovit, și-a pierdut cunoștința. Fiul meu s-a trezit la spital. Am înțeles că după ce a picat jos, i s-ar mai fi aplicat niște lovituri. Nu știu cu exactitate pentru că eu nu am fost în zonă.

De la ce a pornit toată altercația domnule Guță?

– În urmă cu câteva săptămâni, ar fi avut loc între el și un băiat o discuție. El ar fi trecut cu mașina și probabil era să-l acroșeze pe unul dintre acei băieți. La un moment dat el a oprit și au avut loc discuții contradictorii. Apoi lucrurile s-au liniștit.

În ziua incidentului, Marian a fost la un bancomat să scoată sau să depună bani. Cert este că s-a întâmplat în plină zi. Unul dintre băieții cu care a avut discuțiile respective a sărit la bătaie. Lucrurile nu au rămas așa, fiecare să-și vadă de treabă.

De acolo a degenerat situația, au fost discuții, replici și unul dintre ei, nu știu care, l-a lovit. Erau camere de luat vederi, autoritățile au văzut, dar trebuie să-și facă treaba. Să elucideze cum și în ce mod s-au desfășurat lucrurile.

“Situația respectivă se putea transforma într-o tragedie”

Pentru noi e un necaz foarte mare. Vă dați seama. Nu este ușor să te lovească cineva în cap, să-ți pierzi cunoștința, deci leșin total. Culmea, băiatul meu nu a stat internat, a refuzat internarea pe propria lui răspundere. La ce te poți aștepta când primești o asemenea lovitură?

Nu este normal să ne gândim că situația respectivă se putea transforma într-o tragedie? Un cheag de sânge pe creier, o tumoare, Doamne-ferește, nu doresc nimănui așa ceva.

Eu nu am fost acasă, deoarece cânt de vreo două luni în fiecare zi și nu am timp să ajung. Din câte am înțeles, el s-a dus la bancomat să depună sau să scoată niște bani. Deci el avea bani la el. În momentul în care s-a trezit la spital, banii nu mai erau.

“Fiului meu i-au dispărut 2800 de euro”

Despre ce suma este vorba? Câți bani i s-au furat?

– Din câte am înțeles eu, au fost cam 2800 de euro, care au dispărut. A rămas și cu pagubă în portofel. Acum, eu nu pot să acuz pe nimeni și nici să-mi dau cu presupusul, pentru că nu știu cu adevărat ce s-a întâmplat.

Acum fiul dumneavoastră se simte mai bine?

– Are în continuare dureri, are amețeli, nu se simte bine. Noi i-am spus să meargă la spital, el refuză, e încăpățânat. Mă gândesc că este posibil să fie și rănit în orgoliu și sunt mai multe lucruri la mijloc. Mai multe nu știu.

Nicolae Guță: “Nu spun că fiul meu e basma curată. El și-a creat problemele”

Are de gând fiul dumneavoastră să depună plângere la poliție?

– Poliția oricum s-a sesizat din start. El era leșinat jos, chiar în fața bancomatului respectiv. Era un supermarket acolo, iar oamenii au ieșit afară. Au dat telefoane la poliție, a venit SMURD-ul. Ce declarație să mai depună, pentru că poliția a venit din start.

Au venit toți și criminaliștii. Un om căzut jos, ziua în amiaza mare, nu e normal. I-au aplicat lovituri grave, într-adevăr. Însă eu nu acuz pe nimeni. Bineînțeles că îmi pare rău de cele întâmplate, dar nu pot să spun eu acum că fiul meu e basma curată. Problema e ca practic tot ce i se întâmplă lui acum e cam un răspuns la nelegiuirile pe care le-a făcut. El și le-a creat cu mâna lui.

Spuneați dumneavoastră că nu prea v-a ascultat băiatul…

– Nu m-a ascultat deloc. Se complace în niște situații de genul acesta. Iar astfel de situații nu aduc niciodată nimic bun. Ce se poate întâmpla în cazuri de genul acesta? Bătăi sau chiar pierderi de viață, nu? Tot felul de nenorociri.

El, la statutul lui, ar fi putut foarte bine să fie într-un alt context al vieții. Cu atâtea oportunități și posibilități câte a avut. Dar sincer să fiu, de fiecare dată el a ales partea și varianta cea mai proastă.

“De Alberto aș fi fost și mai mândru dacă stătea lângă mine”

Dar de Alberto sunteți mândru? Am văzut că vă calcă pe urme și cântă și el.

– De Alberto aș fi fost și mai mândru dacă ar fi stat lângă mine și alături de mine. Asta mi-aș fi dorit. Mi-ar fi plăcut să facă acest lucru astfel încât astăzi să poată să câștige din asta. Probabil dacă ar fi făcut asta, astăzi își câștiga existența din muzică. Așa aș fi fost și mai mândru.

Vă gândiți poate la o colaborare cu Alberto pe viitor?

– Normal, de ce nu? Eu am fost și voi fi mereu dispus, pentru fiecare dintre copiii mei, să le ofer atât protecție, cât și ajutor. Sunt copiii mei și fac tot posibilul să îi ajut atunci când au nevoie de mine.