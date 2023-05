Nicolae Guță mai vrea un copil și își vinde casa pentru el: ”Vreau o fetiță”

este cunoscut pentru faptul că este unul dintre veteranii manelelor. Pe cât de multe melodii are, pe atât de mulți copii și femei a avut. Manelistul în vârstă de 55 de ani s-a iubit de-a lungul timpului cu multe femei, iar șase dintre ele l-au făcut tată. În urmă cu câteva luni a venit pe lume mezinul familiei, Edan, cel de-al 12-lea copil. Acum, manelistul se pregătește intens pentru venirea pe lume a viitorului copil.

Nicolae Guță își vinde casa pentru a-și susține membrii familiei

Devenit „soț” încă de la 14 ani, Nicolae Guță are moștenitori prin toate colțurile țării. În urmă cu doar câteva luni a venit pe lume mezinul familiei. Este vorba Edan, băiețelul pe care manelistul îl are cu Cristina. Acum, Nicolae Guță a vorbit pentru FANATIK despre viitorul moștenitor.

„Eu și Cristina vrem să mai facem un copil. Îmi mai doresc o fetiță. Iubesc copiii și am avut parte de copii buni și frumoși. Vreau să mai fac un copil și ne-am dori să fie fetiță.

Dacă va ieși tot băiat, vom merge să înfiem două fete. Vrem cu adevărat să facem asta. La cum văd că evoluează lucrurile, balanța este pe parte masculină. Nu este nicio problemă dacă va face un băiat. Dacă nu, vom înfia două fetițe”, a spus Nicolae Guță în exclusivitate pentru FANATIK.

Nicolae Guță: „Simt pe buzunarul meu cât de greu este să ai mulți copii”

Fostul soț al Narcisei Guță susține că îi este din ce în ce mai greu să întrețină o familie atât de numeroasă. Regele manelelor vrea au totul și nu trec prin greutăți.

„În privința banilor pot să spun că simt totul pe pielea mea. Am o familie numeroasă. La prima strigare sunt 27 de membri, plus că mai vrem unul. O simt pe buzunarul meu.

Eu nu spun că ei sunt rău intenționați sau nu ar vrea să muncească. Ceea ce spun este că niciunul nu are o meserie în care să câștige mult. Niciunul nu are un anumit domeniu de activitate. Așa că am preferat să le găsesc eu fiecăruia câte un job, o privatizare cât să fie bine și să câștige bani” a spus Nicolae Guță în exclusivitate pentru FANATIK.

Nicolae Guță face declarații despre casa de 1 milion de euro scoasă la vânzare

în apropiere de Petroșani, județul Hunedoara. Familia Guţă a decis să scoată la vânzare vila de lux. Preţul pe care îl cer este de aproape un million de euro. Nicolae Guță a spus pentru FANATIK de ce fratele lui a luat decizia de vinde casa.

„Casa respectivă este proprietatea fratelui meu. El locuiește încă acolo. Eu locuiesc lângă fratele meu, suntem vecini. El este cel care își vinde vila. Casa mea este foarte frumoasă.

La nivel național, casa mea se situează printre primele o sută de case la nivelul acesta. Casa fratelui meu este și mai frumoasă, dar el a făcut-o după mine”, a spus Nicolae Guță pentru FANATIK.

Nicolae Guță: Casa este ca palatele nordicilor

Regele manelelor susține că el este primul care și-a construit casa în Petroșani. După ce a văzut casa fratelui său terminată, Nicolae Guță crede că ar fi putut fi mai finuț în execuția casei.

„Este adevărat că vila fratelui meu poate fi considerat un palat. Este ca palatele nordicilor, de acolo s-a inspirat în momentul în care a decis să facă casa.

Mi-aș fi dorit să fiu atât de finuț în execuția casei ca fratele meu. Nu am fost, sunt stiluri diferite casele. Atât cât mi s-a permis și am știut eu, pot spune că este o casă frumoasă a mea. O casă trebuie să fie pe placul persoanei care locuiește în ea ”, a spus Nicolae Guță pentru FANATIK.

Nicolae Guță și-a vândut casele: „Trebuie să plătesc la ANAF o grămadă de bani”

Nu este prima proprietate pe care familia lui Nicolae Guță o scoate la vânzare. Cântărețul de manele a dezvăluit că a fost nevoit să-și vândă din proprietăți pentru a-și plăti datoriile.

„Din propietățile pe care le-am avut, am mai vândut. Intenționez să mai vând din proprietăți în continuare. Am fost nevoit să plătesc la ANAF o grămadă de bani. Casa din Petroșani nu o vând pentru că stau copiii în ea. Dacă aș vinde-o, copiii mi-ar rămâne pe drum, de asta nu o pun la vânzare. Trei familii stau în curtea și în casa respectivă.

Copiii mei sunt motivul pentru care am muncit atât. M-aș fi lăsat de mult timp de cântat, dar nu aveam cum. Am foarte mulți copii, cu mame diferite și trebuie să muncesc. Este o vorbă: `Ți-a plăcut să mănânci pește, acum leagănă și crește`.

Eu sunt un om asumat. Nu vreau să pozez în victimă sau să-i fie cuiva milă de mine. Dar ceea ce se întâmplă la nivel național cu economia, simt pe pielea mea. Este mai greu pentru mine. Văd că alții nu simt așa, dar asta este. Îi mulțumesc Domnului că avem ce pune pe masă”, ne-a mai spus el în exclusivitate.

Nicolae Guță a vorbit și despre retragerea din viața publică „Cristina mi-a spus că vom avea liniște”

Manelistul a devenit o prezență din ce în ce mai discretă. , iar cea care l-a îndemnat să recurgă la acest gest este Cristina. „Am ținut să mă retrag din viața publică pe cât a fost posibil. S-a scris prea mult de mine, s-a vorbit mult de familia mea. Pentru a nu suferi, am decis să mă retrag.

Și Cristina mi-a spus că dacă viața noastră personală va fi privată, noi vom avea liniște și pace. În cazul meu, lumea mă ridică, lumea dă cu mine de pământ”, a concluzionat Nicolae Guță pentru FANATIK.