Nicolae Hantea, luptătorul de MMA de la Blood Fight League: “Provin dintr-o familie numeroasă, de 8 copii!” Ce va face cu cei 10.000 de euro, dacă va câștiga marele premiu

Nicolae Hantea, unul dintre luptătorii care vor participa la Gala MMA Blood Fight League, din 25 septembrie, de la Timișoara, are 21 de ani, este din Chișinău, și provine dintr-o familie numeroasă: are 7 frați.

Nicolae Hantea, luptătorul de MMA de la Blood Fight League. De ce s-a apucat de acest sport: “Aveam pe stradă ‘rivali'”

„În 2019 m-am apucat de sport, pe la 18 ani, cam târziu. Eu provin dintr-o familie numeroasă, de 8 copii, eu sunt cel mai mic dintre băieți.

Cum m-am apucat de acest sport? Am început să practic acest sport din motive personale, aveam pe stradă „rivali” – eram copii, împărțiți în grupuri, și ne băteam. Apoi, am înțeles că sportul nu este pentru a ataca pe cineva… ci este o carieră, un serviciu la care trebuie să lucrezi zi de zi pentru a avea rezultate bune.

Planul meu, în acest sport, este să trec de recordul lui Khabib Numagomedov de 30-0 și… mai am o dorință… de a face bani, mulți bani, și…. să demonstrez lumii că banii nu sunt pe primul loc în viață.

Am 5 meciuri în total, 5 victorii. Cea mai frumoasă luptă a mea a fost cea cu Ciprian Maris, iar cea mai usturătoare înfrângere… încă n-am avut parte de ea. Am avut meciuri ușoare, le-am trecut repede, pentru că, spun eu, am fost mereu pregătit din punct de vedere psihlogic. Știu bine ce lucruri trebuie să fac atunci când lupt”, spune luptătorul Nicolae Hantea.

Titluri obținute și performanță:

cel mai bun luptător din Moldova 2019-2021

Nicolae Hantea lucrează pe șantier, însă, în această perioadă își petrece tot mai mult timp în sală, la ThaiBoxingClub, alături de antrenorul său, Belinschi Vladislav. Luptătorul se antrenează pentru , de sâmbătă, 25 septembrie, din Timișoara, Gală care va avea loc în Sala Olimpia “Constantin Jude”. Evenimentul este organizat de campionul Alin Chirilă și partenerii săi.

“Gherakl” își dorește să câștige marele premiu de 10.000 de euro!

„Acest meci, pentru mine, înseamnă un pas spre viitorul meu. Lucrez mult, mă antrenez pentru că da, îmi doresc să câștig.

Dacă voi câștiga premiul de 10.000 de euro cred că îmi va fi mai ușor în sensul în care aș putea investi în mine, în sport, în echipamente, în ceea ce fac.

Însă, prima dată, dacă aș câștiga acest premiu aș pleca într-un cantonament într-o altă țară”, spune Nicolae Hantea.

este gândită în sistem piramidă, cu 8 luptători și 7 meciuri în cușcă. Se joacă în sistem totul sau nimic: un singur premiu, 10.000 de euro și un singur câștigător.

La Gală, în sală, vor fi prezente personalități naționale și mondiale din lumea sporturilor dure – Brad “One Punch” Pickett, starul UFC.