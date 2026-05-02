Nicolae Mitea a început treaba la FC Barcelona: „M-au primit foarte frumos”

Nicolae Mitea (41 de ani) a început un nou capitol în parcursul său profesional. Fostul fotbalist de la Dinamo sau Ajax, printre altele, a fost nevoit să se retragă prematur din activitatea de fotbalist, la vârsta de doar 29 de ani, în 2014, de la Concordia Chiajna, după mai multe probleme legate de accidentări, dar și de viața extrasportivă destul de tumultoasă.

Nicolae Mitea, antrenor la academia FC Barcelona din România

Fostul internațional român, cu 8 selecții și două goluri sub tricolor, a devenit acum colaborator al Barca Academy România. Așadar, în mod evident, se va ocupa de dezvoltarea tinerelor talente din acest proiect, copii care ar urma să aibă posibilitatea la un moment dat, în funcție bineînțeles de progresul înregistrat în această perioadă, să facă pasul chiar spre celebra „La Masia”, iar ulterior, posibil, chiar spre

„În această perioadă am stat acasă, am avut grijă de fetița mea de 9 ani. M-am bucurat de ea în tot acest timp. Mi-a fost dor de fotbal, dar nu eram atât de pregătit. Am vrut să stau mai mult timp cu fetița. Mi-am încărcat bateriile, iar acum sunt pregătit pentru noua provocare. Mă bucur că fac parte din Academia Barça. Am întâlnit niște oameni excepționali, profesioniști. M-au primit foarte frumos și le mulțumesc. Planul este să avem grijă de copii, să îi creștem, să descoperim noi talente”, a spus , potrivit

Ce planuri de viitor are Nicolae Mitea

Fostul fotbalist a explicat că pentru moment își dorește doar să se adapteze cât mai rapid la noul rol, iar în viitor nu exclude posibilitatea de a începe cursurile pentru obținerea licențelor de antrenor la nivel de seniori: „Cel mai dor îmi e să intru pe teren, să joc din nou. Chiar și atunci când m-am lăsat a fost o mare durere în suflet. Nu e ușor să te lași. Urmărești la televizor și gândul ți-e tot timpul acolo. Dar acum sunt bucuros că fac parte din această academie și am posibilitatea să urmăresc foarte mulți copii. Trebuie să ai răbdare cu copiii, în primul rând. Nu e ușor să lucrezi cu ei. Sunt și eu la început, mă bucur că am posibilitatea să fiu cu ei. Pe viitor, poate îmi iau și licența de antrenor.

Când m-am retras, nu m-am gândit la ce vreau să fac. A fost ceva neașteptat. Dar sunt încă tânăr, am timp să merg înainte. Momentan, nu știu dacă am aptitudini de antrenor. Fiind la început, nu pot să vorbesc prea multe. Trebuie să mă acomodez și eu, să cresc, să învăț. După care, voi vedea ce se va întâmpla”.