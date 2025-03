Nicolae Mitea, interviu memorabil pentru Ajax la împlinirea vârstei de 40 de ani: „Visez și acum, uneori, că sunt pe teren și joc”. Omul căruia îi va fi mereu recunoscător: „A fost ca un tată pentru mine”

Nicolae Mitea era văzut drept unul dintre cei mai talentați fotbaliști români la începutul anilor 2000. Din păcate, acesta nu și-a atins niciodată potențialul maxim și a pus punct carierei de fotbalist la vârsta de doar 30 de ani. Chiar și așa, el a rămas în inimile suporterilor lui Ajax.

Nicolae Mitea, 76 de meciuri și 14 goluri marcate în tricoul lui Ajax Amsterdam

În vara anului 2003, pleca de la Dinamo pentru a semna cu Ajax Amsterdam, în schimbul sumei de 720.000 de euro. Fotbalistul român avea un talent aparte atunci când avea mingea la picior, dar s-a transformat rapid .

Campion cu gruparea din Olanda la primul său sezon în Eredivisie, Mitea a fost coleg de echipă cu jucători care au devenit adevărate staruri la nivel internațional. Zlatan Ibrahimovic, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder și Maarten Stekelenburg au fost doar câțiva dintre coechipierii săi.

Deși a crescut într-un mediu propice pentru performanță, Mitea nu și-a atins niciodată potențialul maxim. Acesta s-a transformat rapid într-o dezamăgire pentru România și după 76 de meciuri, 14 goluri marcate și 5 pase decisive, acesta a fost cedat înapoi la Dinamo, după cinci ani în tricoul „lăncierilor”.

Recent, fostul internațional român a împlinit vârsta de 40 de ani și a fost contactat de oficialii clubului de la Ajax Amsterdam, pentru care a oferit un interviu cu adevărat memorabil.

Mitea a vorbit despre perioada petrecută la clubul de pe Johan Cruyff Arena și a povestit și care sunt cele mai frumoase amintiri ale sale din fotbalul olandez.

„Timpul zboară, nu-i așa? Parcă ieri am ajuns, la Ajax, pe când aveam 18 ani. Iar astăzi, am făcut 40 de ani și am o fetiță de opt ani. Trăiesc la București, duc o viață liniștită și petrec foarte mult timp cu fiica mea.

Mi s-a oferit șansa, de mai multe ori, să-i antrenez pe cei mici. Dar încă nu mă văd făcând asta. Uneori, vorbesc despre fotbal la posturile românești de televiziune.

După ce m-am lăsat de fotbal, am încercat să mă țin departe de lumina reflectoarelor. N-am mai dat interviuri și am vrut să stau departe de mass-media. Aici, în România, presa nu poate fi comparată cu cea din Olanda. Aici, lumea vorbește despre viața ta privată, ceea ce a fost prea mult pentru mine”.



Nicolae Mitea: „După ce m-am lăsat de fotbal, mi-e greu să mai găsesc ceva care să-mi aducă o bucurie atât de mare”

„A fost o perioadă fantastică. Acum, după ce m-am lăsat de fotbal, mi-e greu să mai găsesc ceva care să-mi aducă o bucurie atât de mare, ca atunci. Desigur, e plăcut să vorbești despre fotbal, dar să fii pe teren, ca jucător, e cel mai frumos lucru posibil. Mi-e greu să cred că s-a terminat acest capitol.

Ajax? Nu poate fi comparat cu niciun alt club pentru care am jucat. Oamenii de acolo s-au purtat atât de frumos cu mine… Am învățat foarte mult din mentalitatea care există, la Ajax, și care e atât de diferită de cea românească. Dar iubesc și România. M-am născut aici, e țara mea.

A fost o experiență incredibilă. Îmi amintesc de pasa dată cu călcâiul lui Van der Vaart pentru acel gol fabulos pe care l-a dat, la finalul anului 2003. Dar golul pe care l-am dat eu, împotriva PSV-ului, tot în acel sezon, a fost mult mai important.

Am fost trimis pe teren, de pe bancă, am marcat golul victoriei, cel de 2-1, iar acel succes cu PSV Eindhoven ne-a ajutat să devenim campioni în acel sezon. E de departe cel mai important gol pe care l-am marcat pentru Ajax”.

Nicolae Mitea: „Ajax mi-a schimbat viața”

„O să fiu sincer: visez și acum, uneori, că sunt pe teren și că joc pentru Ajax. Bucuria acelei perioade mi-a rămas în creier, cred. Oamenii și clubul vor rămâne în inima mea pentru restul vieții. Îmi e dor de casa mea din Ouderkerk.

Îmi e dor de foștii mei colegi. A fost o perioadă atât de frumoasă și abia acum îmi dau seama de acest lucru. Și oamenii din România îmi reamintesc, din când când, despre perioada petrecută la Ajax, ceea ce apreciez. Ajax mi-a schimbat viața, îndrăznesc să spun”.

Nicolae Mitea: „Ruud Krol a fost ca un tată pentru mine”

„Ruud Krol ce mai face? A fost ca un tată pentru mine. Îi sunt atât de recunoscător lui Ruud Krol. Mereu avea grijă să fiu în cea mai bună formă. Îmi spunea: ‘Niki, ești un diamant, dar ai grijă de tine, pentru că diamantul e fragil. Dacă se sparge nu mai valorează nimic’. L-am iubit pe Ruud Krol, de parcă făcea parte din familia mea.

Sper ca Ajax să meargă bine, în continuare și să câștige în fața celor de la PSV, duminică și să cucerească titlul. Dincolo de asta, mi-ar plăcea mult să ajung, la Amsterdam, pe viitor și să-i văd pe oamenii cu care am lucrat acolo”, a declarat Nicolae Mitea, într-un interviu publicat pe .