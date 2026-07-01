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Nicolae Mitea rupe tăcerea la 18 ani de la despărțirea de Ajax. Adevărul despre femeile din viața lui, anturaj și greșelile făcute în carieră

Nicolae Mitea a fost unul dintre cele mai mari talente ale României din ultimii ani, însă nu a reușit să-și atingă niciodată adevăratul potențial. Ce spune în prezent despre alegerile sale, la vârsta de 41 de ani
Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 06:06
Nicolae Mitea rupe tacerea la 18 ani de la despartirea de Ajax Adevarul despre femeile din viata lui anturaj si greselile facute in cariera
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Nicolae Mitea a dezvăluit ce ar vrea ca lumea să afle din povestea carierei sale ratate. Foto: Sportpictures.eu
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Foarte multă lume spune despre Nicolae Mitea (41 de ani) că avea un talent atât de mare, încât ar fi putut să-l depășească pe Gică Hagi, însă atunci când este vorba despre decăderea lui se invocă mereu viața extrasportivă. Ceea ce multă lume nu știe, iar fostul jucător de la Ajax o explică, este că pe lângă unele alegeri proaste, el a suferit și câteva accidentări grave, care l-au scos din formă.

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În perioada în care încă era jucător activ, Nicolae Mitea a fost de multe ori criticat pentru viața extrasportivă. De foarte multe ori s-a scris despre el că slăbiciunea pentru femei și anturajul pe care îl avea în Amsterdam l-au adus în punctul în care să-și bată joc de potențialul său.

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Fostul fotbalist nu neagă în totalitate defectele sale, însă ar vrea ca lumea să știe că nu doar aceste lucruri au dus la ratarea carierei de fotbalist și retragerea înainte de 30 de ani: „Au fost multe spuse. Lumea poate să vorbească de toate despre tine, dar realitatea o știu doar eu și cei care au fost alături de mine. Te doare când știi că se spun niște minciuni. Cum ar fi: «L-au omorât femeile. L-a omorât anturajul. L-a terminat Amsterdamul». Lumea vorbește. Românii, în general, sunt mai răutăcioși decât cei din străinătate. La început puneam la suflet, dar în ultima perioadă n-am mai dat sens acestor cuvinte.

Mulți mă întreabă: «De ce te-ai lăsat, că puteai ajunge mult mai sus decât la Ajax?». Vezi, majoritatea persoanelor nu știu că eu am avut niște accidentări foarte grave la picior. Și n-a fost una, au fost mai multe. Pe mine astea m-au dat jos. Le spun realitatea și adevărul și după ce apuc să vorbesc cu ei, își dau seama și chiar mă cred că aceasta a fost cauza. Mereu mi-am dorit să se spună adevărul despre mine.”, a declarat Nicolae Mitea, pentru ProSport.

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Mitea regretă că s-a întors în România

În prezent, Mitea iubește ceea ce face. El este antrenor pentru juniorii celor de la Barcelona, însă regretă până și în ziua de azi că a luat decizia de a reveni în Liga 1. După ce s-a despărțit de Ajax Amsterdam, formație pentru care începuse în forță, ba chiar a contribuit la titlul din 2003/2004 cu 7 goluri și 2 assisturi în 23 de meciuri, Nicolae Mitea a revenit în țară, la Dinamo București. Din acel moment, cariera sa a mers doar în jos și s-a sfârșit prematur, înainte de a împlini vârsta de 30 de ani.

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„Majoritatea mă întreabă în ultima perioadă de ce m-am întors în țară? La care răspunsul a fost: de fraier, că asta a fost să fie. Poate eram prea copil atunci, nu realizam și nu gândeam. Nu eram atât de matur pe cât sunt acum”, a mai spus Mitea pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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