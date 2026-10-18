Nicolae Mitea, totul despre relația de 5 ani cu Andreea Tonciu. „Acum m-aș gândi de două ori”

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Nicolae Mitea a avut o relație intens mediatizată cu Andreea Tonciu în perioada în care cariera sa de fotbalist era deja în declin, iar poveștile despre cei doi apăreau constant în presa mondenă. La mai bine de un deceniu de la acea perioadă, fostul fotbalist al lui Ajax a vorbit deschis la FANATIK SUPERLIGA despre relația cu Tonciu și despre modul în care privește astăzi alegerile pe care le făcea în tinerețe.

Nicolae Mitea, despre relația cu Andreea Tonciu: „Eram și eu copil atunci”

Mitea spune că nu mai știe nimic despre fosta sa iubită și că nu mai este interesat de viața acesteia. El consideră că a trecut suficient de mult timp de la perioada în care cei doi formau un cuplu: „Nu știu ce mai face Andreea (n.r. Tonciu) și nici nu mă interesează. Au trecut peste 10-12 ani, eram și eu copil atunci. La noi asta se vindea cel mai bine, scandalul, de aceea eram mereu pe prima pagină. Era și ea cu cineva cunoscut și lumea scria, abia așteptau să citească“.

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, iar în anii respectivi au existat mai multe despărțiri și împăcări. Nicolae Mitea susține că relația cu Andreea Tonciu nu a fost una superficială, chiar dacă cei doi au devenit rapid personaje importante în presa mondenă.

„Am fost 5-6 ani împreună, dar asta e. În momentul de față, dacă aș da timpul înapoi, m-aș gândi de două-trei ori când ar trebui să aleg dintre iubite și prieteni, pentru că am trecut prin multe și încă am de învățat. A fost o relație serioasă, erau discuții de căsătorie, nu știu cine ce voia, dar eram încă tineri amândoi“, a mai povestit fostul internațional.

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Nicolae Mitea respinge legenda că Andreea Tonciu i-a afectat cariera la Ajax

Mitea a plecat de la Ajax în 2008 și a revenit la Dinamo, unde a semnat un contract pe patru ani. La momentul revenirii în România, el explica faptul că problemele din ultimii ani de la Amsterdam fuseseră legate în special de accidentările care îl ținuseră departe de teren. Unul dintre cele mai des vehiculate subiecte legate de relația dintre cei doi a fost presupusa legătură dintre povestea de iubire și . Mitea respinge categoric această variantă și explică momentul în care cei doi s-au cunoscut.

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„Eram și fără echipă, că se mai scrisese că din cauza ei n-am mai jucat la Ajax. N-avea ea nicio treabă. Noi ne-am întâlnit după ce am terminat cu Dinamo. Sunt povești și răutăți în presă“, a încheiat Nicolae Mitea.