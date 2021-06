Nicolae Negumereanu a scris istorie și a devenit primul român care câștigă un meci în UFC: „Ce mare și puternic ești, Doamne!”. Video

Nicolae Negumereanu (26 de ani) este primul român care reușește să câștige un meci în . Sportivul din Brașov l-a învins la finalul celor trei runde pe americanul Aleksa Camur, într-o luptă care a avut loc la categoria semi-grea.

Confruntarea a avut loc pe cardul preliminar al galei UFC Vegas 29, iar „Nick” a reușit să se impună după ce a primit decizia din partea a doi dintre cei arbitri. Brașoveanul nu mai urcase în cușcă din martie 2019, atunci când

Odată cu victoria de la UFC Vegas 29, Negumereanu a ajuns la 10 victorii și 1 înfrângere în Mixed Martial Arts. De cealaltă parte, adversarul românului, Camur, este și el o tânără speranță a acestui sport, cu 6 succese și 2 eșecuri.

Cu fața tumefiată, Nicolae Negumereanu a avut puterea să vorbească după prima victorie românească în UFC și a făcut-o chiar în limba română. Brașoveanul a transmis cât de greu a fost să se pregătească pentru această luptă, mai ales că a revenit după o intervenție chirurgicală la genunchi.

„Lupta a fost puțin dificilă. Mă așteptam să fie puțin mai ușoară. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am câștigat această luptă, sunt mulțumit de parcursul meu. Îmi doream să câștig mult mai repede și mai ușor meciul.

Dar ținând cont că înainte cu 3 luni de meci m-am operat la genunchi de menisc și recuperarea a fost undeva la o lună de zile… În timpul ăsta am făcut doar forță, tracțiuni cu greutăți. Ținând cont de toate astea, am câștigat și cum am spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt mulțumit de luptă, atât.

După ce m-am operat, am făcut doar recuperare o lună de zile, apoi am început antrenamentele ușor. Cu o lună jumătate în urmă am venit să mă antrenez la institut. Am reușit să mă antrenez destul de bine aici. Mă așteptăm să câștig. De când am terminat lupta, eram 100% sigur că o să câștig”, a declarat Nick Negumereanu, după victoria cu Camur.

După victoria obținută în fața lui Camur, Negumereanu a reacționat și pe Instagram, acolo unde a postat o fotografie de la final luptei, cu tricolorul pe umeri și cu mesajul „Ce mare și puternic ești, Doamne”.

