Nicolae Negumereanu, o nouă victorie spectaculoasă în UFC! Și-a făcut KO adversarul cu o serie năucitoare. Video

Programată inițial în martie, confruntarea dintre Nicolae Negumereanu și ucraineanul Ihor Potieria s-a disputat în gala UFC 277 de ieri seară (spre dimineață la noi) de la Dallas. Și i-a prilejuit sportivului din Brașov o nouă victorie spectaculoasă. A patra la rând în UFC.

Un ucrainean de 26 de ani, originar din Kiev, provenit din Dana White Contender series, aflat la al doilea meci în UFC. Aceasta este, pe scurt, cartea de vizită a lui Ihor Potieria.

În timp ce, din punct de vedere tehnic, vorbim despre un sportiv cu un sol bun și o tehnică foarte bună de brațe. Însă recunoscut prin faptul că este puțin instabil. Și, de multe ori, se retrage, deși acceptase inițial să lupte.

Nicolae ”Nick” Negumereanu cunoștea toate aceste amănunte. Și, după trei succese la rând în UFC și 12, în total în MMA, s-a pregătit intens, în America, la Las Vegas, pentru confruntar. Atent la toate detaliile, inclusiv dieta.

Iar lupta avea să arate că și-a făcut ”temele” foarte bine. Adversarul a început în forță, încercând să controleze centrul ringului, și a trimis câteva lovituri puternice de picior.

Însă Negumereanu a replicat imediat, cu croșee violente. Iar în finalul rundei inaugurale a dus lupta la sol. Și a reușit să spargă garda adversarului de mai multe ori.

Pentru ca, în runda secundă, să continue să atace. Încă din start. A controlat permanent lucrurile. Iar mai apoi a declanșat ofensiva care avea să fie decisivă.

Sent the mouthpiece FLYING OH MY! 😱

🇷🇴 Nicolae Negumereanu just COULDN’T MISS. WOW!

— UFC Europe (@UFCEurope)