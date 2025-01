Nicolae Oaidă a marcat un gol istoric pentru naționala României. Sfatul legendarului atacant pentru Dan Petrescu: ”Dane, fii mai calm, te rog”

, la vârsta de 91 de ani, rămâne în istoria fotbalului românesc ca tricolorul care a marcat primul gol al naționalei în ediția inaugurală a Campionatului European 1960.

Nicolae Oaidă, primul gol pentru România în Campionatul European

Pe 2 noiembrie 1958, România a învins Turcia, scor 3-0, pe fostul stadion ”23 August” din București, arhiplin, în prima manșă din optimile Cupei Națiunilor Europene 1960. Nicolae Oaidă, aflat la a treia selecție, a deschis scorul în minutul 62.

Ziarul Sportul Popular apărut a doua zi după meci a descris astfel primul gol marcat de România în noua competiție înființată de UEFA:

”Superioritatea jucătorilor noștri este concretizată, în sfârșit, în min. 62. Mingea pleacă de la Al. Vasile și ajunge la Oaidă, care schimbă cu Constantin. Acesta face cîțiva pași și o retrimite în adâncime lui Oaidă. Un șut puternic și extremul nostru trimite mingea sub bară: 1-0”. A rămas unicul gol reușit de Nicolae Oaidă, poreclit ”Ulise”, pentru naționala României, al cărui tricou l-a îmbrăcat de șase ori.

Calificare în sferturile EURO 1960, după 3-2 la general cu Turcia

Tricolorii pregătiți de Augustin Botescu, un contabil ajuns selecționer pe linie politică, au mai înscris de două ori, prin Gheorghe Constantin (77) și Dinulescu (81). În ultimele 13 minute ale meciului în poarta Turciei a intrat legendarul mijlocaș Can Bartu, deoarece goalkeeperul Turgay Şeren s-a accidentat. Pe atunci nu era permisă înlocuirea jucătorilor în timpul meciurilor.

Echipa de start a României la acel prim meci cu Turcia a fost: Constantin Toma (CCA București) – Corneliu Popa (Dinamo București, Alexandru Caricaș (Progresul București), Dumitru Macri (Rapid București – Vasile Alexandru (Dinamo București), Ion Nunweiller III (Dinamo București) – Nicolae Oaidă (Progresul), Gheorghe Constantin (CCA), Constantin Dinulescu (Progresul), Haralambie Eftimie (Dinamo Bacău), Nicolae Tătaru I (CCA).

În returul de la Istanbul, tricolorii au pierdut cu 2-0, dar s-au calificat în sferturile de finale ale Cupei Europei, cu scorul general de 3-2.

Drumul spre semifinale barat de Cehoslovacia

România, cu o echipă mult schimbată, Augustin Botescu a renunțat inclusiv la Nicolae Oaidă, a fost eliminată în sferturi de puternica reprezentativă a Cehoslovaciei, cu scorul general 0-5. Naționala legendarului Josef Masopust s-a impus cu 2-0 la București și cu 3-0 la Bratislava.

Din semifinale, prima ediție a Campionatului European s-a desfășurat în Franța, la Paris și Marseille. Titlul a fost cucerit de URSS, după 2-1 cu Iugoslavia finală. Cehoslovacia a luat bronzul, 2-0 cu Franța în finala mică.

Cum a devenit fotbalist Nicolae Oaidă

Nicolae Oaidă s-a născut la Bod (Brașov) și a povestit în revista Cutezătorii din 13 noiembrie 1969 cum a devenit fotbalist. Legendarul atacant își amintea că s-a jucat prima dată cu o minge de fotbal pe la vreo 10 ani.

”Eram mic de statură, ba chiar pirpiriu. La un meci, m-am strecurat în spatele porții. Era pe atunci la Brașov un jucător, Andrei Orghidan, cu un șut năpraznic. Unul dintre șuturile sale a rupt plasa și m-a lovit în tâmplă, făcîndu-mă K.O. Din clipa aceea nu mi-am mai dorit altceva decât să ajung înaintaș, cu o forță asemănătoare”, a rememorat legendarul Nicolae Oaidă, site-ul .

Povestea transferului la Progresul București

Nicolae Oaidă a făcut junioratul la Steagul Roșu Brașov și Locomotiva Brașov. A debutat în Divizia A în 1954, la 21 de ani, cu Dinamo Brașov, apoi s-a transferat la Dinamo Bacău. La începutul lui 1957, atacantul brașovean a ajuns la Progresul București.

”Eram la lotul de tineret în 1955 şi am fost invitaţi la un meci CCA – Dinamo. Îl mai văzusem pe Ozon jucând, însă ca atunci niciodată. I-a driblat în colţul terenului pe Apolzan şi pe încă un co­echipier cu ajutorul steagului de la colţul terenului.

Atunci m-am ridicat în picioare şi am spus că nu vin în Bucureşti decât la Progresul, unde jucase şi Ozon. Pe vremea aia eram în armată si mă transferasem de la Steagul Roşu la Bacău. Cu ocazia unei întâlniri între mai mulţi conducători mi se pregăteau fel de fel de variante, însă eu le-am spus clar că nu merg decât în Cotroceni.

Noaptea am fugit din hotel cu ajutorul şoferului ministrului Finanţelor, care m-a luat cu maşina şi am semnat cu bancarii imediat cum am ajuns în Bucureşti. Lui Dinamo nu i-a convenit, însă până la urmă s-au înţeles.

M-au angajat la Banca Agricolă şi totul a fost în ordine. Prime nu erau cine ştie ce. La câştigarea Cupei, în 1960, am luat 500 de lei, dar prima noastră cea mai mare era stadionul plin de suporteri. Durerea noastră a fost că, în 1958, am pierdut într-o săptămână şi cupa şi campionatul”, a povestit legenda Progresului, citat de .

Sfatul lui Nicolae Oaidă pentru Dan Petrescu: ”Dane, fii mai calm, te rog”

În urmă cu 16 ani, fostul internaţional Nicolae Oaidă s-a întâlnit cu Dan Petrescu la un eveniment fotbalistic. ”Bursucul” era antrenor la Unirea Urziceni, iar legendarul i-a dat acestuia un sfat: ”Dane, fii mai calm, te rog”.

Nicolae Oaidă i-a mai mărturisit atunci lui faptul că pe vremea când era selecționerul Libiei, 1971-1972, Marcel Răducanu şi Dan Petrescu erau modelele de conduită sportivă după care îi ghida pe fotbaliştii libanezi.

Nicolae Oaidă va fi înmormântat la Bod

Nicolae Oaidă va fi înmormântat duminică, 19 ianuarie, în cimitirul Bisericii Ortodoxe din localitatea Bod Sat. Ceremonia de înhumare va începe la ora 15:00. Fostul internațional a primit în 2004 titlul de cetățean de onoare al comunei Bod, localitate unde s-a născut.

Nicolae Oaidă este bunicul lui Răzvan Oaidă, căruia i-a insuflat pasiunea pentru fotbal. Răzvan Oaidă este legitimat în prezent la U Cluj, după ce a trecut pe la FCSB și Rapid. Fiul lui Nicolae Oaidă, Mircea Oaidă, a fost campion național la atletism, proba de 110 metri garduri.