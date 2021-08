Nicolae și Elena Ceaușescu, aventuri romantice în închisoare. ”Au mituit gardianul să închidă ochii”

Nicolae și Elena Ceaușescu s-au cunoscut în 1940, cu puțin timp înainte ca ”tovarășul” să intre la închisoare pentru trei ani de zile.

Cuplul dictatorial al României avea să rămână împreună până la . Relația celor doi a fost analizată și disecată cu meticulozitate în ultimele trei decenii, dar rămân încă destule mistere și . Unul din momentele pline de intrigă este legat de începuturile relației de iubire.

Se pare că cei doi tineri au avut întâlniri secrete realizate cu complicitatea gardienilor de la Penitenciarul Jilava, unde Nicolae era încarcerat, conform

La începuturile relației, Nicolae și Elena Ceaușescu au avut aventuri romantice în închisoare. ”Lenuța a mărturisit păcatul”

Aceste detalii interesante despre prima parte a relației dintre Elena și Nicolae Ceaușescu au fost relatate în volumul „Tovarășa” scris de Lavinia Betea.

Viitoare soție a dictatorului provenea dintr-o familie săracă, cu un tată vânzător de prăvălie. Se născuse în comuna Petrești, jud. Dâmbovița, în anul 1919. Părinții erau agricultori și aveau o avere modestă: 4 hectare de pământ și o casă de locuit.

”În sat, fetei i s-a spus Lenuța lui Briceag. Tatăl primise acea poreclă după ce și-a deschis prăvălie. Vindea sare, zahăr, ață, ace, cuie, gaz, cum i se zicea prin partea locului petrolului pentru lampă. Poate țuică de casă și tutun cultivat în sat. Comercializa, desigur, bricege, de unde și porecla. Știutor de carte, țăranul cu prăvălie avea legături aparte cu primăria. Scria și compunea jalbele consătenilor”, notează Lavinia Betea, în cartea ”Tovarășa”.

Cu 4 ani înainte să-l cunoască pe Nicolae Ceașescu, Elena a plecat la București, în căruța unui văr

”Am venit la București, am intrat ca ucenică la fabrica Lantex în urma unei acțiuni am fost concediată. am lucrat la fabrica Texca până în 1937 am intrat la fabrica Minerva”, se arată în autobiografia scrisă de Elena Ceașescu.

Tot în aceste însemnări este relatat și momentul când a intrat în contact cu organizația comunistă de tineret.

”Din 1936 am participat la ședințele Sindicatelor Unite din Șerban Vodă, în 1937 am început să lucrez pentru apărare până în 1939, când s-a format comisia pentru tineret am luat parte și am început să lucrez pentru U.T.C.”.

Elena și Nicolae Ceaușescu s-au cunoscut în 1940

Elena intră în rândurile Partidului Comunist din România în 1939. În acel moment, Nicolae Ceașescu era condamnat pentru prima oară la închisoare.

A mai o sentință în 1940, iar în această scurtă perioadă de libertate a cunoscut-o pe Elena Petrescu, activistă comunistă din București, conform sursei citate.

”Niciodată n-a vorbit despre cum și-a întâlnit bărbatul. El, cu atât mai puțin. (…) Tânărul a fost de la început și în mod definitiv subjugat de farmecul ei”, se arată în cartea ”Tovarășa”.

Aventuri romantice în închisoare. Detalii neștiute despre relația dintre Elena și Nicolae Ceaușescu

După ce a fost arestat pentru a doua oară, Ceaușescu a continuat întâlnirile cu Elena, chiar dacă era încarcerat la închisoarea din Jilava.

Acesta s-a folosit de permisiunea primită din partea conducerii penitenciarului de a primi tratament stomatologic la Spitalul Militar.

„Lenuța a mărturisit de asemenea păcatul”

”Asumându-și riscuri enorme, îndrăgostiții au pus la cale câteva întâlniri, în 1941. Lenuța a mărturisit de asemenea «păcatul», sancționat cu «avertisment» pentru încălcarea conspirativității (l-a dus pe tov. Ceaușescu împreună cu gardianul ce-l însoțea într-o casă conspirativă a C.C. UTC).

Logodnicii se «abătuseră» repetat, secondați de gardian. L-au mituit să închidă ochii și să schimbe drumul. În loc de dentist, se îndreptau spre casa conspirativă stabilită de Lenuța. Au mituit, desigur, și dentistul, ca să certifice tratamentul deținutului”, descrie Lavinia Betea în cartea sa.

Ceaușescu a fost eliberat abia în 1944

Nicolae Ceaușescu a fost transferat în 1942 la Caransebeș, iar un an mai târziu la Văcărești. Acesta avea să fie eliberat abia pe 4 august 1944, cu aproape 1 an mai târziu decât data programată inițial.

Nicolae și Elena s-au căsătorit la București, cu două zile înaintea Crăciunului din 1947. 42 de ani mai târziu la Târgoviște.