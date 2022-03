Nicolae Spiroiu, fost ministru al apărării naționale, a decedat. Avea 85 de ani

Fostul ministru al apărării naționale, în perioada 1991-1994, Nicolae Spiroiu, s-a stins, joi, din viață. Anunțul a fost făcut, într-o postare pe rețelele de socializare, de către Ioan Mircea Pașcu, tot fost ministru al apărării, în Guvernul condus de Adrian Năstase.

Ioan Mircea Pașcu, fostul ministru al apărării, regretă moartea lui Nicolae Spiroiu

Nicolae Spiroiu avea 85 de ani, iar Ioan Mircea Pașcu și-a exprimat regretul profund pentru pierderea sa. Fostul ministru consideră că a avut multe lecții de învățat de la

”Acum am aflat, cu surpriza și durere, despre decesul Generalului Nicolae Spiroiu, ultimul ministru militar al României.

El m-a învățat ce înseamnă sa conduci oameni, ce înseamnă munca administrativă, atunci când am fost numit ca prim civil in conducerea Ministerului Apărării după război, in Martie 1993.

Ii sunt veșnic recunoscător și sunt convins ca Dumnezeu l-a luat sub paza lui, pentru ca așa face cu oamenii buni!

Adio, Nicule! Condoleanțe familiei!”, a scris Ioan Mircea Pașcu, .

Cine a fost, mai exact, Nicolae Spiroiu. Ce rol a avut pentru România

Nicolae Spiroiu este originar din București. A venit pe lume în ziua de 6 iulie 1936. Pe lângă funcția de ministru al apărării, în intervalul 1991-1994, a mai fost și inginer și general de armată român.

În perioada activității sale în MApN, Niculae Spiroiu a fost avansat în gradul de general-maior, cu o stea, datorită Decretului fostului lider al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu.

Pe data de 8 noiembrie 1990, generalul-maior a mai avut parte de o ascensiune în carieră. A fost numit secretar de stat și conducător al Departamentului înzestrării armatei din MApN.

De asemenea, din postura de ministru al apărării, Nicolae Spiroiu a contribuit la inițierea procedurilor de aderare a țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, NATO. Totodată, a ajutat în eforturile Comisiei senatoriale de anchetă, față de