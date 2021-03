Nicolae Stanciu, a 15-a reușită în cupele europene! Bijuterie de gol chiar sub privirile lui Ianis Hagi

Nicușor Stanciu a deschis scorul în prima repriză a partidei dintre Slavia Praga și Glasgow Rangers, mijlocașul român marcând în minutul 7 al confruntării, cu un șut superb din afara careului, fără speranțe pentru portarul scoțienilor.

Este a 15-a reușită a lui Nicușor Stanciu în cupele europene și vine într-un moment foarte important pentru echipa sa, care vrea să avanseze cât mai mult în Europa League.

Toată seria de goluri a lui Nicușor Stanciu a pornit de la reușita sa în deplasarea cu Inter Milano, 2-2, pe vremea când evolua pentru FC Vaslui.

Al 15-lea gol al lui Nicușor Stanciu în cupele europene

Nicușor Stanciu a reușit al 15-lea gol în cupele europene din carieră împotriva lui Rangers, partidă în care pentru scoțieni este titular și Ianis Hagi, cel care a reușit o pasă de gol pentru Filip Helander în minutul 36.

Golurile lui Stanciu în cupele europene – Europa League:

Slavia Praga: 2

Anderlecht: 4

FC Vaslui: 1

Golurile lui Stanciu în cupele europene – calificări Champions League:

FCSB: 7

Stanciu traversează o perioadă foarte bună

Nicușor Stanciu traversează o perioadă excelentă la Slavia Praga, iar mijlocașul naționalei României a înscris o „dublă” în ultimul meci de campionat al Slaviei cu Slovacko, 3-2 și tot el a dat o pasă decisivă în victoria din Europa League cu Leicester City, 2-0.

„Sunt extrem de fericit atunci când îmi ajut echipa. Pot spune cu sinceritate că nu contează pentru mine dacă reușesc să dau două goluri sau niciunul. Este foarte important pentru noi să câștigăm în continuare și să rămânem primii în clasament.

În toamnă, nu a fost deloc ușor pentru mine. Am călătorit cu echipa națională, am stat mereu izolați prin hotelurile la care eram cazați. Iar în final nu am reușit să ne calificăm la Euro 2020, ceea ce m-a făcut foarte trist.

Acum trag tare la antrenamente pentru a convinge staff-ul că merit să joc. Încep să îmi revin”, a spus Stanciu pentru sport.cz.