Nicolae Stanciu a ajuns în China! Isterie generală la sosirea românului: „Regele!”. Video

Nicolae Stanciu a plecat de la Genoa lui Dan Șucu și urmează să semneze din postura de jucător liber de contract cu echipa chineză Dalian Yingbo, înființată în decembrie 2021 și care a ajuns în prima ligă pentru prima dată în 2025. Este a doua experiență în această țară pentru căpitanul naționalei României. Anterior, el a evoluat timp de două stagiuni pentru Wuhan Three Towns FC, grupare alături de care a câștigat titlul de campion, dar și o Supercupă a Chinei.

Nicolae Stanciu a ajuns în China! Fanii lui Dalian Yingbo l-au primit în mare stil pe român

La acel moment, primăvara anului 2022, echipa abia ce promovase în premieră în Superliga chineză, situație deci similară cu cea din prezent de la Dalian Yingbo. Așadar, fanii acestui club au motive să spere că mijlocașul în vârstă de 32 de ani va putea și acum să pună umărul la performanțe notabile, așa cum s-a întâmplat în trecut la Wuhan.

Din acest motiv, ei s-au arătat extrem de entuziaști vizavi de acest transfer, iar această chestiune a fost demonstrată din plin de primirea spectaculoasă de care a avut parte Stanciu la sosirea la Dalian. Suporterii noii sale echipe s-au prezentat în număr mare la aeroport pentru a-i oferi internaționalului român o primire așa cum se cuvenea. În plus, pagina de X care a distribuit un clip video de la sosirea lui Nicolae Stanciu în China l-a numit pe acesta chiar „regele român”.

The Romanian King🇷🇴👑 ! Welcome back to China🇨🇳! Nicolae Stanciu arrived in Dalian earlier TODAY. Many Dalian Yingbo fans have been waiting for the 32 yo🇷🇴AM at the airport. — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball)

Salariu uriaș pentru Nicolae Stanciu în China

Așadar, de acum este de așteptat , să fie prezentat oficial și să ofere și primele declarații din noua postură. Din primele informații, mijlocașul român urmează să aibă o înțelegere în primă fază pe un an, cu posibilitate de prelungire pe încă unul. Cât în ceea ce privește salariul său la noua echipă, în prezent se vehiculează că

