Sport

Nicolae Stanciu a dezvăluit cine l-a făcut să plece de la Genoa: „Am luat decizia cu ușurință”

Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la Dalian Yingbo după despărțirea de Genoa. Căpitanul naționalei României a vorbit despre transferul în China.
Alex Bodnariu
03.02.2026 | 17:39
Ce a declarat Nicolae Stanciu după ce a semnat cu Dalian Yingbo
Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei de seniori a României, și-a încheiat aventura în Serie A, la Genoa. Mijlocașul a fost prezentat oficial de chinezii de la Dalian Yingbo. Acesta a vorbit despre transferul în China și planurile sale de viitor.

Nicolae Stanciu își continuă cariera în China! Mijlocașul român a fost prezentat la Dalian Yingbo

Experiența la Genoa a fost una ratată pentru Nicolae Stanciu. Mijlocașul român a prins puține meciuri în Serie A, iar până la urmă clubul din Peninsulă a renunțat la serviciile sale. El speră acum să aibă evoluții bune în China, pentru a fi în formă în luna martie, la barajul pe care naționala României îl va juca cu Turcia.

Nicolae Stanciu a mai jucat în campionatul Chinei. Cunoaște foarte bine fotbalul asiatic, astfel că adaptarea nu ar trebui să fie una prea complicată. În primul rând, mijlocașul român își dorește să fie sănătos și să fie ferit de orice fel de accidentări.

La scurt timp după ce a fost prezentat la noua echipă, Nicolae Stanciu a oferit și primele declarații în calitate de jucător al lui Dalian Yingbo. Mijlocașul român spune că a luat rapid decizia de a semna cu clubul din campionatul Chinei și speră să aibă realizări pe teren.

„Cred că principala decizie a venit în urma convorbirii mele telefonice cu antrenorul și cu alte persoane de la club. După ce am aflat câte ceva despre club, am văzut stadionul, am văzut fanii și de aceea am luat decizia cu ușurință.

Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat până acum. După cum ai spus, am câștigat multe trofee și cred că toate sunt la fel de importante. Știu că am câștigat trofee în patru țări diferite și sunt foarte mândru de asta și de tot ce am făcut până acum. Nu există unul singur, cel mai frumos sau cel mai important, pentru că, pentru mine, toate trofeele sunt egale. Cel mai dificil trofeu a fost câștigat în China.

Cred că șuturile sau executarea loviturilor libere sunt naturale. Joc bine pentru că, după antrenament, rămân pentru a exersa loviturile libere sau șuturile din afara careului. Este un lucru normal, pe care fiecare jucător trebuie să îl facă”, a precizat Nicolae Stanciu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
