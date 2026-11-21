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Nicolae Stanciu se află în prezent în România. , iar ulterior Acum, mijlocașul a făcut anunțul cu privire la revenirea sa pe teren, după o accidentare suferită recent și care l-a ținut departe și de echipa națională.

Nicolae Stanciu, bucuros de revenirea în România și de timpul petrecut cu familia

După ce a evoluat mai mulți ani în străinătate, în ultimul an chiar la mare distanță și diferență de fus orar datorită experienței avute în China, Nicolae Stanciu a revenit oficial în România. El a transmis că timpul său se împarte momentan între recuperarea fizică și statul alături de familia sa. „Pentru mine, este cel mai frumos sentiment. Mai ales acum, trebuind să mă refac, să fac terapie după accidentare, sunt tot timpul acasă, cu fetele. Asta este cel mai frumos! Încerc să îmi petrec 4-5 ore cu terapia pe care trebuie să o fac, ca să mă recuperez. Apoi, restul timpului este pentru fetele mele și soția mea”, a spus inițial fotbalistul român.

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Nicolae Stanciu a spus când revine pe teren după accidentare

din cauza unei accidentări, dar și-a atras un val de critici prin neprezentarea la lot. El le-a transmis tuturor un mesaj important, ca răspuns, . Acum, experimentatul mijlocaș a spus că revenirea sa pe teren se va produce peste cel puțin o lună. „Din păcate au fost oameni și foști mari fotbaliști care vorbeau și cred că, și dacă ar fi zis în glumă, nu era frumos. Eu am două rupturi la gambă și o să fie o perioadă mai lungă de recuperare. Dacă mă întreba cineva dacă pot juca așa la națională, veneam și jucam și într-un picior.

E trist când vezi foști fotbaliști care vorbesc așa, în necunoștință de cauză. Eu trebuie să stau acum cu două rupturi, nu am mințit și nu am evitat echipa națională, pentru care am jucat și accidentat. Te deranjează comentariile venite din partea celor care poate au trecut prin situații similare. O să trebuiască să repet RMN în 2-3 săptămâni să văd cum decurge recuperarea și apoi vom ști mai multe. Dar, cu siguranță cel puțin o lună durează”.

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La ce echipă merge Nicolae Stanciu

în mercato de iarnă, numele lui Nicușor Stanciu a fost legat și de alte cluburi din România precum FCSB sau . Chestionat unde se va duce în cele din urmă, fotbalistul a spus că toți vor afla odată cu finalul acestui an și că nu consideră mutarea drept un subiect atât de important. „Pe final de decembrie, început de ianuarie va afla lumea unde mă duc. Mi se pare că este o chestie din asta… Nu cred că sunt așa de important sau dacă contează așa de mult că mă întorc în SuperLiga!”, a comentat fotbalistul.

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Nicolae Stanciu, cuvinte mari despre echipa națională

Internaționalul român de 33 de ani a mai vorbit și despre prima reprezentativă. El a spus că este o onoare pentru el și colegii săi să fie pregătiți de Gică Hagi, de la care au foarte multe de învățat. Dorința lui este ca barajul din martie contra Estoniei să-i prindă pe toți „tricolorii” sănătoși și să păstreze echipa națională în Liga B din Liga Națiunilor. „În primul rând, este o onoare pentru toți să fim antrenați de domnul Gică Hagi. Avem enorm de multe de învățat de la el. Barajul din martie… mai este mult timp până atunci și îmi doresc ca toată lumea să fie sănătoasă și aptă pentru acele meciuri. Nu a fost vorba de niciun conflict, Mister știa ce am. E important să ne câștigăm barajul și să rămânem în Liga B cu echipe puternice!”, a conchis Nicolae Stanciu pentru canalul de YouTube