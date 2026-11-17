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Nicolae Stanciu (33 de ani) este pe punctul de a reveni în fotbalul românesc după mai bine de 10 ani petrecuți în străinătate. Dorit atât de FCSB, cât și de U Cluj, mijlocașul pare să fi luat decizia finală în privința viitorului său, după ce a cucerit titlul de campion în China, cu Dalian Yingbo.

Nicolae Stanciu și-a dat cuvântul că va semna cu U Cluj! Mesajul transmis conducerii ardelenilor

După ce s-a terminat sezonul , Nicolae Stanciu s-a întors în România și a făcut o vizită la Cluj, în weekendul trecut. Internaționalul român ar fi avut o întâlnire cu Radu Constantea, președintele lui U Cluj pentru a discuta ultimele detalii ale mutării sale pe Cluj Arena.

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Potrivit , Nicolae Stanciu și-a reconfirmat intenția de a îmbrăca tricoul vicecampioanei României începând cu ianuarie 2027. „Mi-am dat cuvântul, vin la Cluj”, le-ar fi transmis Nicolae Stanciu conducătorilor formației ardelene, conform sursei citate.

Între cele două părți ar exista deja un preacord de câteva luni, inclusiv în privința condițiilor financiare. Astfel, transferul ar urma să fie oficializat după terminarea contractului pe care Stanciu îl are cu Dalian Yingbo, scadent în luna decembrie. Deși chinezii insistă pentru prelungirea înțelegerii, Stanciu ar prefera să se întoarcă în România, inclusiv pentru a fi mai aproape de familia sa, stabilită la Alba Iulia.

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Contractul de 2,5 milioane de euro pe care Stanciu l-a „ratat” pentru a semna cu U Cluj

Alegerea internaționalului român este surprinzătoare având în vedere că ar putea continua în China pe un salariu uriaș. Giovanni Becali a dezvăluit în exclusivitate la „Giovanni Show” că dacă ar fi decis să-și prelungească aventura în Asia. Celebrul agent FIFA a expicat că mijlocașul a câștigat deja sume importante în carieră și că apropierea de familie a cântărit decisiv în alegerea sa.

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Gigi Becali îl voia pe Stanciu la FCSB

Revenirea lui Stanciu în România a fost una de interes și pentru Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor și-a manifestat în dese rânduri interesul pentru fostul său fotbalist, dar se pare că a pierdut cursa pentru semnătura mijlocașului în detrimentul lui U Cluj. Nicolae Stanciu a plecat de la FCSB în vara anului 2016, atunci când a fost transferat de Anderlecht. Ulterior, Stanciu a evoluat în campionate precum cele din Cehia, Arabia Saudită, China și Italia.