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Nicolae Stanciu, un nou gol senzațional în China! Formă fabuloasă înainte de meciurile naționalei. Video

Nicolae Stanciu a înscris din nou în China. Căpitanul naționalei a deschis scorul în partida dintre Dalian Yingbo și Qingdao Hainiu, din etapa cu numărul 26.
Bogdan Mariș
05.09.2026 | 15:54
Nicolae Stanciu un nou gol senzational in China Forma fabuloasa inainte de meciurile nationalei Video
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Nicolae Stanciu (33 de ani) a înscris din nou pentru Dalian Yingbo. FOTO: X
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După ce în urmă cu 4 zile marca unicul gol în partida pe care Dalian Yingbo a câștigat-o cu 1-0 contra lui Shanghai Shenhua în sferturile Cupei, Nicolae Stanciu (33 de ani) a „recidivat” și în campionat. Căpitanul naționalei a deschis scorul în minutul 10 al partidei dintre echipa sa și Qingdao Hainiu. Cum a înscris „decarul”.

Nicolae Stanciu a înscris din nou în China

Nicolae Stanciu a reușit să marcheze primul gol al partidei dintre Dalian Yingbo și Qingdao Hainiu. În minutul 10 al întâlnirii, internaționalul român i-a pasat superb lui Acheampong, printre 3 adversari, ghanezul a fost deposedat de un fundaș, însă acesta a trimis mingea exact la Stanciu, care a profitat și l-a învins pe portarul Mu Pengfei cu un șut puternic.

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Oaspeții au reușit să egaleze în minutul 23, prin Yaw Yeboah, însă Dalian Yingbo a revenit în avantaj chiar înainte de pauză, când Luo Jing a înscris pentru 2-1. Echipa lui Nicolae Stanciu se află într-o luptă cu mai multe formații pentru locul 2 în clasament, diferența până la liderul Chengdu Rongcheng fiind aproape imposibil de recuperat.

Dalian Yingbo, în semifinalele Cupei Chinei

Dacă titlul este un vis aproape imposibil pentru Dalian Yingbo, echipa lui Nicolae Stanciu va lupta pentru un alt trofeu în acest final de sezon. Echipa la care evoluează internaționalul român s-a calificat în semifinalele Cupei Chinei după ce a trecut cu 1-0 de Shanghai Shenhua. Unicul gol al partidei a fost înscris chiar de Nicolae Stanciu, dintr-o lovitură de la 11 metri pe care tot el o obținuse.

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În penultimul act, Dalian Yingbo o va înfrunta pe Yunnan Yukun, formație la care evoluează doi fotbaliști români, Andrei Burcă și Alexandru Ioniță. Partida ar urma să se dispute spre finalul lunii noiembrie, după a doua pauză internațională din această toamnă, în care România va întâlni Polonia pe teren propriu și Bosnia în deplasare în grupa B4 din Liga Națiunilor.

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