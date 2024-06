Nicolae Stanciu a făcut o ofertă de 50.000 unui coleg în perioada în care mijlocașul echipei naționale a României evolua în Belgia, la Anderlecht, echipă la care a jucat timp de un și jumătate.

Nicolae Stanciu a oferit 50.000 de euro unui coleg belgian! Motivul pentru care căpitanul României a făcut oferta

Căpitanul României i-a făcut o ofertă lui Frank Boeckx (n.r fost portar la Anderlecht) în momentul în care a ajuns la Belgia, motivul fiind preluarea tricoului cu numărul 23. , portarul și-a amintit de acest eveniment și l-a povestit.

„M-am bucurat să-l văd din nou marcând. De fapt, am fost surprins că a jucat astăzi cu tricoul numărul 21. De ce? Ei bine, când a sosit la noi în 2016, a oferit 50.000 de euro pentru a-mi prelua numărul 23. Are acel număr tatuat și pe corp. Am încercat să-l fac să ridice prețul”, a spus Frank Boeckx, potrivit

Nicușor Stanciu nu a reușit să-l convingă pe fostul coleg în privința numărului de pe tricou, astfel că mijlocașul s-a „mulțumit” doar cu numărul 10. Căpitanul României a avut parte de multe transferuri, toate cu bani plătiți de cluburi, de la părăsirea FCSB-ului. Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, iar în momentul de față evoluează la Damac, în Arabia Saudită, unde îl are antrenor pe Cosmin Contra.

Frank Boeckx a evoluat toată cariera doar în Belgia, iar Anderlecht este echipa de unde s-a retras din fotbal, în 2020. Portarul și-a găsit forma maximă chiar în anul când a părăsit-o Stanciu pe Anderlecht, în 2020, cota apărătorului dintre buturi atingâng 1.000.000 de euro.

România este foarte aproape de o calificare în optimile EURO 2024

Nicolae Stanciu trece printr-o perioadă fantastica la echipa națională, mijlocașul reușind să deschidă drumul României spre victorie în partida cu Ucraina, marcând primul gol printr-o manieră senzațională. 71 de selecții și 15 goluri are căpitanul României sub tricoul naționalei, totodată se află pe poziția 21 al celor mai selecționați jucători români all-time.

, Răzvan Marin și Denis Drăguș completând tabelul marcatorilor. Victoria cu Ucraina este doar a doua din istorie la un turneu final de Campionat European, după ce în 2000 România învingea Anglia cu scorul de 3-2.

România se află pe locul 1 în grupa e a EURO 2024 după prima etapă disputată, iar șansele ca băieții convocați de Edi Iordănescu să ajungă în optimile turneului sunt foarte mari, un egal în partidele rămase fiind suficient pentru o calificare istorică.

Două partide mai sunt de disputat în faza grupelor de „tricolori”, cu Belgia pe 22 iunie, de la ora 22:00 și cu Slovacia pe 26 iunie, de la ora 19:00 cu Slovacia. Cel puțin un punct din partidele rămase este sinonim cu accederea optimilor la Campionatul European.