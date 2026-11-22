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Nicolae Stanciu (33 de ani) a făcut un sezon de excepție pentru formația chineză Dalian Yingbo, pe care a ajutat-o să câștige titlul de campioană după 21 de ani de secetă. Trofeul a fost obținut după un final de infarct, în care formația românului a câștigat ultimele 4 meciuri în timp ce liderul Chengdu Rongcheng le-a pierdut pe toate. La final, Dalian a câștigat titlul la egalitate de puncte, datorită rezultatelor pozitive din meciurile directe. Nicolae Stanciu a povestit cum a trăit acest sezon nebun alături de chinezi.

Nicolae Stanciu, un adevărat erou în China! Cum a trăit ultimul an

Deși nu este o formație care să aibă mari realizări, Dalian este o echipă foarte iubită în China. Audiențele pentru meciurile echipei lui Stanciu sunt uriașe, iar românul a dezvăluit că partidele lui Dalian se află în top 15 audiențe la nivel mondial. Cu o medie de 60.886 de spectatori pe meci, Dalian ocupă locul 14 în acest clasament, peste echipe precum Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Benfica sau Tottenham.

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De asemenea, fiind o echipă atât de iubită, Stanciu recunoaște că în ultimul an a avut mari dificultăți să aibă momente de liniște atunci când ieșea în oraș: „A fost un final nebun, nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ în ultimele 4 meciuri. Îmi doream enorm de mult să câștig titlul, pentru oamenii de acolo, pentru Dalian, orașul aștepta de 21 de ani un nou trofeu. Mă bucur că am putut să ridic campionatul și să intru în istoria echipei și a orașului. Este un oraș care trăiește fotbalul, indiferent de vârstă. Sunt în primele 15 din lume ca audiență la meciuri. Nimeni nu se aștepta, mai ales în ultimele runde. Simțeam că toată țara și-ar dori ca noi să luăm campionatul, să reușim. A fost și frumos, dar și greu.

Ultima lună era greu să ies din casă sau să mai merg la cafea, la restaurante, pentru că nu aveam liniște deloc prin oraș. De câte ori mă întâlneam cu fanii mă bucuram. Nu aveam nicio clauză de titlu în contract când am venit. Anul trecut au terminat pe locul 11, se băteau la retrogradare. Acum au zis să terminăm mai bine. Eu, din discuțiile mele, le-am spus că sunt încrezător și că vreau să fim în primele 6 și să câștigăm Cupa. Nu se gândea nimeni să avem sezonul acesta și să iasă așa de bine!

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Am petrecut frumos, am mers toată echipa, tot staff-ul, am luat cina. Apoi, noi jucătorii ne-am văzut de ale noastre. Am ieșit într-un club și ne-am distrat acolo așa cum trebuie. Era ultimul meci al unui coleg care s-a retras, care era din Dalian și a jucat pentru toate echipele din oraș. L-am sărbătorit și pe el. Am avut multe mesaje pe telefonul de România, pentru că acolo aveam și un telefon de China”, a declarat Nicolae Stanciu în emisiunea lui Gabi Safta de pe canalul de YouTube

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Stanciu a primit echivalentul „Balonului de Aur” în China

În China, asemănător felului în care se oferă Balonul de Aur, are loc desemnarea celui mai bun fotbalist al anului. În acest sezon, Nicolae Stanciu a fost câștigătorul: „Nu pun foarte mare preț pe premiile individuale, dar pot să zic că, după cel câștigat în 2022 de Cel mai bun fotbalist român al anului, acesta este cel mai important. Îmi traducea translatorul la gală că este cel mai important trofeu al anului la ei, ca un fel de Balon de Aur. Mi-au anunțat numele, mi-au spus că m-au votat jurnaliști, căpitani de la alte echipe. E o onoare să fac cinste României câștigând acest trofeu și titlul în China”, a mai declarat Nicolae Stanciu.

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Decizie grea pentru Stanciu înainte de revenirea în România

la U Cluj. Mijlocașul va fi prezentat de ardeleni în această iarnă, însă a explicat că ținând cont de iubirea pe care i-o poartă fanii chinezi: „(n.r. – unde ar fi Dalian în campionatul României) Nu aș putea să fac o comparație. Liga de la noi nu prea am mai urmărit-o din cauza diferenței de fus orar. (n.r. – dacă aveai 25 de ani, mai plecai acum de la Dalian, ținând cont cât de iubit ești?) A fost greu să plec și acum… Mi-e dificil să intru, am o rețea de socializare pe aplicația lor din China, care e diferită, și mi-e greu să intru să citesc miile de mesaje de la fani. Dar, în viață, trebuie să facem alegeri pe care să ni le asumăm.

Eu sunt împăcat că am reușit să plec după ce le-am oferit fanilor și orașului ceea ce meritau. Cred că au înțeles și înțeleg, iar, cu siguranță, îi voi vizita cum le-am promis. Sunt sigur că cei de la Dalian mă vor întreba pe viitor de alți jucători, nu neapărat români”, a mai spus Stanciu pentru sursa citată.