Nicolae Stanciu a răbufnit înainte de Slovacia – România pe subiectul Mircea Lucescu: „Este fals și poate induce o țară în eroare”

Eliminată de Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, România mai are de disputat un meci amical în luna martie. „Tricolorii” o vor întâlni pe Slovacia, iar Nicolae Stanciu a surprins la conferința de presă premergătoare partidei de pe stadionul Tehelne pole, de la Bratislava.

Nicolae Stanciu a răbufnit înainte de Slovacia – România

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Slovacia, Nicolae Stanciu a început prin a transmite gânduri pozitive către Mircea Lucescu, în contextul în care selecționerul a leșinat la ultimul antrenament. Căpitanul „tricolorilor” a surprins și a criticat dur un articol apărut în presă. Mai exact, Stanciu le-a luat apărarea colegilor săi, Man și Rațiu, după ce aceștia au fost transformați în spațiul public drept „țapi ispășitori” în urma incidentului petrecut cu „Il Luce” la sesiunea de pregătire.

„În primul rând, aș vrea să încep prin a-i transmite, în continuare, multă sănătate domnului Lucescu. Toată lumea este mai liniștită și mai bucuroasă de când a aflat că dânsul este bine și că are o stare stabilă. Ne-a transmis câteva mesaje prin intermediul staff-ului. A fost un șoc, dar acum suntem mai liniștiți și ne bucurăm că este bine. Acesta este cel mai important lucru, că și-a revenit.

Aș vrea să continui prin a spune că, în calitate de căpitan, este de datoria mea să îmi apăr colegii și să spun adevărul. A apărut astăzi o știre care, din punctul meu de vedere, este foarte gravă și induce lumea în eroare. Vreau să precizez doar atât: de când a venit mister la echipa națională, niciun jucător nu i-a răspuns vreodată în timpul unei ședințe. Nici măcar un cuvânt! Indiferent dacă a criticat sau dacă cineva a greșit la un gol, niciun jucător nu a scos un cuvânt în acești doi ani. Știrea apărută îi poate afecta pe cei doi jucători menționați și poate induce o țară întreagă în eroare. Acest lucru este total fals!”, a declarat Nicolae Stanciu.

Mondialul, un vis neîndeplinit de Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a mărturisit că ratarea calificării la Mondial a fost ultima sa șansă de a ajunge la un astfel de turneu final. Decarul „tricolorilor” a transmis că nu se va retrage din echipa națională, însă este puțin probabil să mai fie prezent la următoare acțiune de peste patru ani.

„Cu siguranță, am simțit că a fost ultima mea șansă de a ajunge la un Campionat Mondial. Nu s-a schimbat nimic, simt asta și acum. La următorul Mondial voi avea 37-38 de ani. Am vorbit despre Mondial, nu m-am referit la anul viitor sau la altceva. Consider că, atât timp cât ești jucător în activitate și ești convocat la echipa națională, este datoria ta să vii și să încerci să ajuți.

Nu cred că vreun jucător are dreptul să se retragă de la echipa națională. În același timp, încerc să îi înțeleg pe cei care au făcut-o, îmi sunt prieteni. Fiecare are motivele sale. Niciun coleg, nici eu, nu am făcut atât de mult pentru echipa națională încât să avem dreptul de a renunța”, a mai spus Nicolae Stanciu.

„Tricolorii” vor să îi dedice meciul cu Slovacia lui Mircea Lucescu

În încheiere, Nicolae Stanciu a mărturisit că . Toată echipa este montată pentru meciul cu Slovacia, iar o eventuală victoria îi va fi dedicată lui „Il Luce”. Slovacia – România va avea loc marți, 31 martie, de la ora 21:45, iar .

„Colegii știu mesajul meu, am avut și discuții în trecut. Atât timp cât purtăm acest tricou și reprezentăm o țară întreagă, nu poate fi vorba despre un meci amical. Atât timp cât porți emblema României și știi că o țară întreagă te urmărește, nu ai cum să intri pe teren și să nu dai 100%. Meciul are importanță — pentru coeficient, pentru noi — trebuie să ne respectăm meseria, dar și pe voi, pe toți cei pe care îi reprezentăm.

Meciul de mâine va fi pentru domnul Lucescu, ne dorim să îi facem o bucurie. Știm cât de mult înseamnă fotbalul și echipa națională pentru el. Știm că și-ar fi dorit să fie aici, lângă noi. Sperăm să facem un meci bun și, la final, să îi dedicăm victoria. A fost o onoare și o plăcere pentru mine să am un antrenor ca dânsul, este printre cei mai mari din lume. Mă consider norocos că am avut ocazia să lucrez cu el. Îi urez multă sănătate și să poată face, în continuare, ceea ce își dorește cel mai mult”, a conchis Nicolae Stanciu.