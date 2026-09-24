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Nicolae Stanciu este foarte aproape de o revenire de senzație în fotbalul românesc. U Cluj a ajuns la un acord de principiu cu internaționalul român, însă FCSB a intrat pe fir. Gigi Becali a discutat deja cu fostul său jucător și speră să-l convingă să revină la formația roș-albastră.

Nicușor Stanciu, la FCSB!? Ce spune Gigi Becali despre revenirea sezonului în SuperLiga

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Nicolae Stanciu este foarte aproape de o revenire spectaculoasă în SuperLiga. „Șepcile roșii” au purtat negocieri cu mijlocașul și au ajuns la un acord de principiu pentru transfer. Stanciu ar urma să revină astfel în fotbalul românesc după mai bine de zece ani petrecuți în străinătate.

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Mutarea nu este însă rezolvată Roș-albaștrii îl vor înapoi pe fotbalistul care a evoluat la club între 2013 și 2016, iar interesul este unul concret. Mihai Stoica a dezvăluit chiar joi că a discutat cu Stanciu. Oficialul FCSB susține că, din perspectiva clubului, „mai mult de 75%” dintre condițiile necesare pentru mutare sunt rezolvate.

Nicolae Stanciu, între FCSB și U Cluj! Dezvăluirea făcută de Gigi Becali: „Când vin, vorbim”

Gigi Becali a dezvăluit că a discutat direct cu Nicolae Stanciu despre o posibilă revenire în SuperLiga. Patronul FCSB a susținut că mijlocașul i-a transmis clar că, în România, nu ar accepta să evolueze pentru Dinamo sau Rapid. Omul de afaceri a dat de înțeles că și-l dorește pe Stanciu la FCSB, însă nu vrea să forțeze mutarea. Dacă internaționalul român va considera că U Cluj reprezintă o variantă mai bună pentru cariera sa, Becali spune că nu va încerca să stea în calea transferului.

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„Am vorbit eu cu Nicușor Stanciu. I-am zis și mi-a zis: «Nea Gigi, eu la două echipe nu merg. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată». I-am zis: «Tată, du-te la U Cluj, dacă vrei, că au mai fost». I-am zis: «Dacă vrei, ești binevenit oricând». A zis: «Nea Gigi, dacă sunt dorit, când vin, vorbim».

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E posibil să îi dea. Cum i-a dat lui Cordea, lui Chipciu. Să îl ia! Eu am înțeles, nu mi-a zis el, nu pot spune mai multe. Doar atât știu. Că a vrut să îl aducă la Rapid și nu a vrut! A zis că la Rapid nu joacă! Nu a acceptat. Bravo lui, demnitate! «Nu joc la Rapid», a zis.

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La Craiova se duce omul. Mi-a zis doar de Dinamo și Rapid. E vorba de galerie aici, de mentalitatea suporterilor. Ei nu vor rapidist, dinamovist. Nu conta dacă era de la CFR, de la Craiova. Oful lor e Dinamo și Rapid”, a declarat Gigi Becali, conform