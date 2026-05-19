Sport

Nicolae Stanciu a venit de urgență în România! Internaționalul român are probleme de familie

Nicolae Stanciu (33 de ani) a ajuns de urgență în România. Din informațiile obținute de FANATIK, fotbalistul a părăsit China din cauza unor probleme familiale.
Traian Terzian
19.05.2026 | 14:45
EXCLUSIV FANATIK
Nicolae Stanciu a venit de urgență în România din cauza unor probleme de familie. Sursă foto: colaj Fanatik
După experiența nereușită de la Genoa, Nicolae Stanciu a hotărât în iarnă să se întoarcă în China. Internaționalul român a semnat cu Dalian Yingbo și a avut evoluții apreciate. Doar că acum a fost nevoit să ajungă rapid în România din cauza unor probleme.

Nicolae Stanciu a venit în România din cauza unor probleme de familie

Jucător de bază pentru Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu va lipsi de la meciul de marți, 19 mai, din deplasare, cu formația Shenzhen Xinpengcheng, din etapa a 13-a a campionatului Chinei. Mijlocașul român a fost nevoit să vină de urgență în țară.

FANATIK a aflat că fata cea mică a căpitanului naționalei României are probleme de sănătate și este internată într-un spital din București. Micuța a fost operată la ochi, iar Stanciu a venit să-i fie alături.

Fotbalistul român a primit înțelegere de la club pentru a veni o scurtă perioadă acasă. Din informațiile obținute de FANATIK, el va pleca înapoi în China miercuri seară, 20 mai, și va fi disponibil la partida de campionat cu liderul Chengdu Rongcheng, programată sâmbătă, 23 mai.

Stanciu, cifre excelente în China

Nicolae Stanciu are evoluții fantastice de la transferul la Dalian Yingbo și a contribuit din plin la urcarea echipe pe locul 4 în clasament. Internaționalul român a reușit în actualul sezon din China trei goluri și două pase decisive.

Una dintre reușitele sale, cea care a adus victoria în întâlnirea cu Lioaning Tieren, a fost una de excepție. Stanciu a înscris cu un șut formidabil în vinclu care practic i-a înnebunit pe comentatorii chinezi.

Se întoarce Stanciu în SuperLiga?

Plecat de 10 ani din fotbalul românesc, Nicolae Stanciu s-a cam săturat să stea departe de casă și ar vrea să se întoarcă în țară. Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul român ar fi ajuns la un acord de principiu cu U Cluj.

Mijlocașul este dispus să renunțe la o parte însemnată din salariu excelent de 800.000 de euro pe sezon pe care îl primește în China și să se întoarcă în SuperLiga. O decizie finală se va lua în această toamnă, iar sosirea la U Cluj ar urma să aibă loc în iarna lui 2027.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
