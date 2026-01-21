Sport

Nicolae Stanciu, accident rutier în București! Valori mult peste limită la alcooltest: a fost încătușat de polițiști!

Nicolae Stanciu a produs un accident rutier în București! Riscă probleme uriașe după rezultatul testului alcooltest efectuat
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.01.2026 | 20:02
Nicolae Stanciu accident rutier in Bucuresti Valori mult peste limita la alcooltest a fost incatusat de politisti
breaking news
Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a făcut accident în București. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a produs în cursul zilei de miercuri un accident rutier în București. Ulterior, el a fost supus unui alcooltest, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații, iar rezultatul a fost unul îngrijorător pentru el.

Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a provocat un accident rutier în București! Se afla sub influența băuturilor alcoolice

În jurul orei 14:00, fostul jucător de la Rapid, FC Oradea sau Anzhi Makhachkala, aflat în automobilul său pe Strada Dimitrie Pompeiu din Capitală, a pierdut brusc la un moment dat controlul asupea vehiculului și a intrat într-o altă mașină, parcată în mod regulamentar în zona respectivă, informează cancan.ro. Conform sursei citate, în urma controlului de tip alcooltest la care a fost supus, a reieșit o valoare de 1,04 mg/ alcool pur în aerul respirat.

ADVERTISEMENT

Așadar, din punct de vedere juridic, acest eveniment va fi încadrat în categoria infracțiunilor, astfel încât Stanciu riscă probleme destul de serioase după acest eveniment, inclusiv din perspectivă penală. Așa cum prevede legea în astfel de situații, fostul fotbalist a fost transportat la scurt timp după producerea accidentului la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltare de mostre biologice.

Conform sursei citate, Nicolae Stanciu a avut un comportament destul de agresiv, atât la nivel verbal, cât și din punct de vedere fizic, în timpul intervenției polițiștilor, astfel încât aceștia au fost chiar nevoiți să îl încătușeze pentru a-l urca în mașină și pentru a-l transporta la INML.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

Ce riscă fostul fotbalist de la Rapid

În cazul în care după recoltarea probelor biologice nivelul de alcool din sânge se va dovedi a fi apropiat de rezultatul alcooltestului, Nicolae Stanciu riscă să primească o condamnare la închisoare cu suspendare sau chiar și cu executare, în funcție de anumite alte aspecte, cum ar fi posibilele sale antecedente în astfel de probleme cu legea sau existența unor alte circumstanțe agravante în situația de față.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

Aceste chestiuni sunt reglementate de legea din România prin Articolul 336, alineatul 1, din Codul Penal, privitor la conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cine este Nicolae Stanciu

În prezent în vârstă de 52 de ani, fostul fundaș dreapta a fost junior al Rapidului și a ajuns să joace pentru echipa mare a giuleștenilor în anii ’90. În 2002, s-a transferat în Rusia, la Anzhi Makhachkala, iar în 2003 a revenit în România, semnând cu FC Bihor. De la această echipă s-a retras din cariera de fotbalist profesionist, în vara anului 2004.

ADVERTISEMENT
Marius Șumudică, meci nebun în Arabia Saudită! Trădat de noul transfer, a pierdut...
Fanatik
Marius Șumudică, meci nebun în Arabia Saudită! Trădat de noul transfer, a pierdut două puncte prețioase
Al-Okhdood – Al-Riyadh 2-2, în etapa a 17-a din campionatul Arabiei Saudite. Show...
Fanatik
Al-Okhdood – Al-Riyadh 2-2, în etapa a 17-a din campionatul Arabiei Saudite. Show total în meciul lui Marius Șumudică. Echipa antrenorului român a ratat victoria în prelungiri
„Spionul” Zeljko Kopic, taxat de Elias Charalambous înainte de Dinamo Zagreb – FCSB:...
Fanatik
„Spionul” Zeljko Kopic, taxat de Elias Charalambous înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Eu nu fac niciodată asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!