Nicolae Stanciu, accident rutier în București! Valori mult peste limită la alcooltest: a fost încătușat de polițiști!

Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a produs în cursul zilei de miercuri un accident rutier în București. Ulterior, el a fost supus unui alcooltest, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații, iar rezultatul a fost unul îngrijorător pentru el.

Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a provocat un accident rutier în București! Se afla sub influența băuturilor alcoolice

În jurul orei 14:00, fostul jucător de la , FC Oradea sau Anzhi Makhachkala, aflat în automobilul său pe Strada Dimitrie Pompeiu din , a pierdut brusc la un moment dat controlul asupea vehiculului și a intrat într-o altă mașină, parcată în mod regulamentar în zona respectivă, informează Conform sursei citate, în urma controlului de tip alcooltest la care a fost supus, a reieșit o valoare de 1,04 mg/ alcool pur în aerul respirat.

Așadar, din punct de vedere juridic, acest eveniment va fi încadrat în categoria infracțiunilor, astfel încât Stanciu riscă probleme destul de serioase după acest eveniment, inclusiv din perspectivă penală. Așa cum prevede legea în astfel de situații, fostul fotbalist a fost transportat la scurt timp după producerea accidentului la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltare de mostre biologice.

Conform sursei citate, Nicolae Stanciu a avut un comportament destul de agresiv, atât la nivel verbal, cât și din punct de vedere fizic, în timpul intervenției polițiștilor, astfel încât aceștia au fost chiar nevoiți să îl încătușeze pentru a-l urca în mașină și pentru a-l transporta la INML.

Ce riscă fostul fotbalist de la Rapid

În cazul în care după recoltarea probelor biologice nivelul de alcool din sânge se va dovedi a fi apropiat de rezultatul alcooltestului, Nicolae Stanciu riscă să primească o condamnare la închisoare cu suspendare sau chiar și cu executare, în funcție de anumite alte aspecte, cum ar fi posibilele sale antecedente în astfel de probleme cu legea sau existența unor alte circumstanțe agravante în situația de față.

Aceste chestiuni sunt reglementate de legea din România prin Articolul 336, alineatul 1, din Codul Penal, privitor la conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cine este Nicolae Stanciu

În prezent în vârstă de 52 de ani, fostul fundaș dreapta a fost junior al Rapidului și a ajuns să joace pentru echipa mare a giuleștenilor în anii ’90. În 2002, s-a transferat în Rusia, la Anzhi Makhachkala, iar în 2003 a revenit în România, semnând cu FC Bihor. De la această echipă s-a retras din cariera de fotbalist profesionist, în vara anului 2004.