Nicolae Stanciu, acord cu U Cluj pentru transfer! Motivele pentru care renunță la salariul colosal din China

Chiar dacă U Cluj a pierdut cu Dinamo, iar U Craiova o poate egala la punctaj în urma acestei etape, clubul din Ardeal are planuri foarte mari pentru viitor, iar Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale din ultimii ani, se regăsește printre loviturile pe care clujenii vor să le dea. Cele două părți au ajuns la un acord de principiu, iar internaționalul român este gata să renunțe la salariul uriaș din China pentru a reveni în SuperLiga României.

Nicolae Stanciu, acord de principiu cu U Cluj. Când ar putea ajunge în România

Chiar dacă va câștiga sau nu campionatul din acest an, U Cluj vrea să-și construiască o echipă puternică, care să devină o prezență constantă în play-off și în cupele europene. Un pas important spre acest obiectiv ar putea fi transferul lui Nicolae Stanciu, care mai poate juca 3-4 ani la un nivel destul de înalt, mai ales în SuperLiga României.

În prezent, el evoluează în China, la Dalian Yingbo, însă, conform informațiilor obținute de FANATIK, mijlocașul își dorește să se întoarcă acasă și a ajuns deja la un acord de principiu cu U Cluj. Originar din Alba Iulia și cu afaceri imobiliare în Cluj, pentru Nicolae Stanciu echipa ardeleană ar fi destinația perfectă.

Pentru această mutare, Nicolae Stanciu este gata să renunțe și U Cluj nu își permite să plătească nici măcar jumătate din această sumă fabuloasă, însă asta nu reprezintă un impediment. Mijlocașul internațional va lua decizia finală în această toamnă și ar urma să se alăture echipei lui Bergodi din iarna lui 2027, atunci când se va termina sezonul din Superliga Chinei.

Stanciu vrea să rămână în atenția lui Gică Hagi

Din România, Nicolae Stanciu ar putea fi și o țintă mult mai ușor de monitorizat pentru o eventuală selecție la echipa națională. Efortul pentru a se deplasa la acțiunile naționalei venind din China este foarte mare, iar un transfer în România i-ar putea ușura viața. Căpitanul ultimilor ani riscă să piardă echipa națională dacă va rămâne în China, însă care „Nu pot să spun dacă Hagi va renunța la Stanciu. Hagi, din moment ce va accepta și va deveni antrenorul echipei — nu e ca și cum e deja selecționer —, va trebui să aibă și un comitet executiv. Hagi nu va veni ca orice alt antrenor, pentru că e Hagi! Scuză-mă, și Lucescu a fost Lucescu, dar ca jucător a fost doar Hagi! A fost la echipa națională foarte puțin timp, a plecat pentru că a vrut el.

Eu nu cred că ar trebui să se renunțe la un fotbalist precum Stanciu, chiar dacă joacă în China! Stanciu mai poate juca minimum doi ani. Lewandowski, la 38 de ani, vrea contract, Ronaldo o să fie la Mondiale… Atunci ce să mai spunem de Stanciu?!”, a fost opinia lui Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Carieră impresionantă pentru Nicolae Stanciu

Deși nu a confirmat în campionatele mari ale Europei, Nicolae Stanciu are o carieră impresionantă, cu contribuții decisive la toate echipele pentru care a activat. Campionatul italian a fost prea mult pentru mijlocașul român, însă el și-a pus amprenta la restul echipelor, fie că a fost vorba de România, Belgia, Cehia sau China.

Stanciu și-a făcut un nume în tricoul lui FCSB, alături de care a jucat în Liga Campionilor, dubla sa din play-off-ul cu Legia Varșovia fiind crucială calificării. El a plecat pe o sumă impresionantă de 11.000.000 de euro la Anderlecht, în 2016, fiind cel mai scump transfer al roș-albaștrilor de la acea vreme. După doar un sezon și jumătate în Belgia, el a fost transferat în Cehia, acolo unde s-a simțit foarte bine și a jucat la cel mai mare nivel pentru ambele formații din Praga, Sparta și Slavia.

Ultimii ani și i-a petrecut în China și Arabia Saudită, însă în această perioadă a avut și șansa de a evolua într-unul dintre cele mai mari campionate ale lumii, Serie A, însă unde, din păcate, nu a confirmat. El a jucat în doar patru meciuri din campionatul Italiei pentru Genoa și nu a avut nicio contribuție decisivă.