Nicolae Stanciu: ,,Am făcut testele deja de o zi! Ne-au spus că va dura 4-8 ore!” Video

Nicolae Stanciu a vorbit la conferinţa de presă despre meciul cu Islanda şi s-a arătat deranjat de faptul că autorităţile islandeze întârzie cu rezultatele pentru testul COVID şi vor să ne atragă într-un răboi psihologic.

Stanciu a vorbit şi despre convocarea în premieră a lui Mario Camora la echipa naţională, iar fundaşul stânga pare că a fost primit cu braţele deschide de jucători: ,,Ne bucurăm că Mario Camora a fost convocat. Încercăm să îl ajutăm, pentru că e un jucător de valoare şi ne poate ajuta.

Stanciu a înţeles importanţa acestui meci, iar Mirel Rădoi pare că a transmis asta foarte bine jucătorilor naţionalei: ,,Suntem pregătiţi, dar am avut doar ziua de ieri în formulă completă. Ritmul jocului depinde de fiecare jucător în parte, am exersat şi penalty-urile şi suntem pregătiţi pentru orice.

Jucătorul lui Slavia Praga crede că e foarte important ca indiferent cine va fi pe teren la ora meciului, echipa naţională trebuie să aibă aceiaşi atitudine ca în meciul de la Klagenfurt cu Austria: ,,Cred că atitudinea a fost importantă în meciul cu Austria, dar nu ştiu dacă va fi acelaşi sistem sau aceiaşi jucători, dar nu contează. Cine intră, trebuie să ştie că e ultima şansă a noastră să ajungem la EURO.

Nicolae Stanciu: ,,Venim pentru prima dată la naţională cu moral bun!”

Mijlocaşul naţionalei simte că România este într-un moment excelent, după jocurile bune făcute cu Irlanda de Nord şi Austria: ,,Suntem conştienţi şi pentru prima dată venim cu un moral bun la lot, chiar dacă am făcut egal cu Irlanda de Nord. Suntem mobilizaţi şi conştienţi de importanţa meciului.

Jucătorul naţionalei a luat în calcul şi posibilitatea unui război psihologic lansat de islandezi, care întârzie rezultatele testetelor COVID pentru jucătorii reprezentativei României: ,,Da, eu am primit rezultatul testului. E negativ, dar nu am vorbit cu toţi băieţii. Am făcut testele deja de o zi! Sincer nu pot să nu mă gândesc la un război psihologic. Ne-au spus că va dura maxim 4-8, dar a trecut deja o zi. Sper că ne vom lua revanşa pe teren!

Nu ştiu câţi au primit testele. Îmi e greu să cred că ar face asta şi nu vreau să mă gândesc că se va întâmpla ce au păţit cei de la Slovan Bratislava în Insulele Feroe”, a declarat Stanciu la conferinţa de presă.

Mirel Rădoi: ,,Nu aş putea să spun câţi titulari am deja. Să zicem 50%”

Mirel Rădoi s-a arătat foarte încrezător înainte de barajul cu Islanda şi pare că a pregătit foarte bine meciul din toate punctele de vedere: ,,Nu aş putea să spun câţi titulari am deja. Să zicem 50%. Mai avem un antrenament, avem o strategie, mai multe planuri de joc. Poate fi o partidă de 120 de minute, încă nu am stabilit echipa şi abordarea meciului.



Selecţionerul a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului reprezentativei Islandei, Erik Hamren, care are o experienţă vastă, fiind antrenor la naţionala Suediei timp de 7 ani, în timp ce Mirel Rădoi e de abia la începutul carierei: ,,Toţi jucătorii sunt concentraţi. Va fi un meci dificil. Antrenorul lor are mare experienţă, a antrenat 6-7 ani naţionala Suediei şi era în fotbal când eu m-am născut.

Rădoi a mai declarat că nu ştie încă dacă îl va titulariza pe Camora sau pe Bancu: ,,Nu pot să vă dau prea multe detalii. Mă cunoaşteţi destul de bine şi ştiţi că vrem să stăm mai mult în jumătatea adversarului. Nu m-am decis dacă va juca Bancu sau Camora.

Fostul jucător al echipe naţionale a vorbit şi despre echipa Islandei, care după mult timp va avea acelaşi lot ca la meciul de la EURO când au bătut Anglia: ,,Toţi jucătorii ne mulţumesc. E greu să alegem primul 11, iar competitivitatea e pe toate posturile acum. Da, am revăzut partida lor cu Anglia. Vor juca 80-90% din cei care au jucat cu Franţa, dar au trecut 4 ani, în care noi am acumulat experienţă şi tensiune. Erau momente în care noi nu am ştiut să gestionăm tensiunea meciului”, a declarat şi selecţionerul Mirel Rădoi.

