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Nicolae Stanciu (33 de ani) a decis să se întoarcă în România și a ales să evolueze pentru U Cluj. Mijlocașul va putea evolua abia după ce campionatul se va relua în 2027, dar a ținut să fie prezent în tribune la partida cu Sepsi.

Nicolae Stanciu, în tribune la U Cluj – Sepsi

U Cluj a dat lovitura pe piața transferurilor și , după ce internaționalul român și-a încheiat contractul cu chinezii Dalian Yingbo. Fotbalistul a semnat o înțelegere valabilă pe doi ani și jumătate, începând cu 1 ianuarie 2027.

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În ciuda faptului că nu are drept de joc, mijlocașul a ținut să fie prezent pe Cluj Arena la întâlnirea pe care noua sa formație o dispută împotriva nou promovatei Sepsi, în deschiderea etapei a 17-a din SuperLiga, notează .

Stanciu a venit la meci alături de soția sa Andreea, cu care are doi copii. De altfel, frumoasa sa parteneră, originară din Alba Iulia, județ de unde se trage și fotbalistul, este unul dintre și să aleagă oferta celor de la U Cluj.

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Cât va câștiga Stanciu la U Cluj

La scurt timp după ce Nicolae Stanciu a semnat cu U Cluj, FANATIK a realizat un interviu în exclusivitate cu președintele Radu Constantea. Oficialul ”șepcilor roșii” a explicat să se alăture proiectului și cât de mult a contat în alegerea acestuia faptul că va fi aproape de casă, mai ales că a fost dorit și de rivalele FCSB și Universitatea Craiova.

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că în decizia lui Stanciu de a semna cu U Cluj nu au contat prea mult banii și a menționat că pe lună.