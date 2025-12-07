Sport

Nicolae Stanciu, arma de titlu a Rapidului, dacă-l transferă de la Genoa: „În locul lui Șucu l-aș lua imediat”

Se transferă Nicolae Stanciu la Rapid în această iarnă? Bomba pe care ar putea să o dea Dan Șucu. „L-aș lua acum, imediat, în ianuarie”. Cum s-ar putea realiza mutarea.
Alex Bodnariu
07.12.2025 | 09:15
Rapid este una dintre candidatele serioase la titlu în acest sezon de Superliga României, iar oficialii clubului au anunțat că sunt pregătiți să aducă întăriri în iarnă. Giuleștenii caută un mijlocaș ofensiv, iar Giovanni Becali e de părere că Dan Șucu ar trebui să îl transfere pe Stanciu de la Genoa.

Nicolae Stanciu, ținta celor de la Rapid!?

Nicolae Stanciu nu traversează cea mai bună perioadă în Italia. Mijlocașul român a prins puține minute în acest sezon și ar putea, după mulți ani, să revină în fotbalul românesc. Totuși, Rapid nu îi poate satisface pretențiile salariale uriașe.

Clubul din Giulești ar putea profita de faptul că Dan Șucu este acționar majoritar la Genoa, echipa la care evoluează Nicolae Stanciu. Mijlocașul ar putea ajunge mult mai ușor la Rapid în acest context. Totuși, trebuie ca și jucătorul să își dea acceptul.

Ce spune Giovanni Becali despre posibilitatea ca Stanciu să semneze cu Rapidul lui Dan Șucu

Giovanni Becali e de părere că Rapid ar da o lovitură de proporții dacă l-ar aduce pe Stanciu în Giulești. Impresarului i s-a părut că aceasta ar trebui să fie mutarea pe care Dan Șucu să o facă dacă vrea să ia titlul în acest sezon de Superliga.

Mai mult, agentul FIFA a dat și câteva explicații legate de felul în care mutarea s-ar putea concretiza. Stanciu ar putea ajunge la Rapid sub forma de împrumut, pe 6 luni sau chiar un sezon, iar Genoa ar trebui să plătească în continuare o bună parte din salariu.

„Nu știu dacă poate să primească salariul pe care îl are la Genoa și la Rapid. Poate să împartă cluburile. Stanciu ar fi… Ar avea șanse în plus cu Stanciu să fie campioni. E un jucător matur, 32 de ani. E fotbalist, ce să mai.

El dă bine în minge, bate lovituri libere cum trebuie. Pentru mine… el nu e număr 10. E optar, poate număr 6. El poate la Rapid să joace și număr 10. Poate să fie el transferul anunțat. El mai are contract cu Genoa. Poate să îl ia un an împrumut. Genoa plătește trei sferturi, Rapid un sfert. Eu, dacă aș fi în locul domnului Șucu, l-aș lua acum, imediat, în ianuarie”, a declarat impresarul în emisiunea Giovanni Show.

Nicolae Stanciu ar putea semna cu Rapid pentru a prinde barajul cu Turcia

Nicolae Stanciu a jucat doar 3 meciuri în acest sezon de Serie A. A fost singurul transfer făcut de Genoa în vară, însă mijlocașul nu a reușit să se impună în echipa de start. Acesta a avut și câteva probleme cu accidentările, iar viitorul său este destul de incert.

Ba mai mult, Stanciu riscă să își piardă și locul la echipa națională. Mircea Lucescu nu a putut miza pe serviciile sale în meciurile din preliminariile Campionatului Mondial, iar jucătorul ar putea rata barajul decisiv cu Turcia din luna martie dacă nu prinde meciuri în picioare.

