Nicolae Stanciu, asaltat de fani în China! Ce a pățit la o simplă plimbare: „S-a transformat în asta”

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Nicolae Stanciu are șansa de a câștiga campionatul în ultima etapă cu Dalian, dacă liderul Chengdu Rongcheng va pierde, însă are oricum orașul la picioare. Cea mai recentă experiență, o banală plimbare de seară transformată într-o sesiune de autografe și fotografii cu zeci de fani.

Nicolae Stanciu are China la picioare. Fanii îl asaltează pe stradă pentru poze și autografe

Neobișnuit cu faima extremă, toată lumea iubește fotbalul și îl tratează asemeni unei vedete de cinema. Mijlocașul român le-a mulțumit, din nou, fanilor chinezi pentru modul în care este apreciat și le promite că vor rămâne mereu în inima sa. Tot mai multe semnale că mijlocașul e pregătit să se întoarcă în țară, cel mai probabil la Universitatea Cluj.

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„Când m-am alăturat echipei Dalian, în ianuarie, nu mi-aș fi imaginat vreodată că eu voi avea nevoie de voi mai mult decât veți avea voi nevoie de mine. Plimbarea mea de seară cu doctorul, ca să ne luăm câte o înghețată, s-a transformat în asta. Veți avea pentru totdeauna un loc în inima mea”, a postat Nicolae Stanciu pe Instagram.

La postarea lui Stanciu a lăsat un comentariu și Darius Olaru, impresionat de situație. Înainte să anunțe oficial ce va face în cariera sa, Nicolae Stanciu are șansa să câștige campionatul în ultima etapă. Dalian Yingbo, echipa lui Stanciu, este pe locul secund în clasament cu 49 de puncte, cu trei mai puține ca liderul Chendgu.

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Nicolae Stanciu poate ajunge campion în China dacă toate planetele se vor alinia în ultima etapă

În ultima etapă, liderul are nevoie de cel puțin un punct în deplasarea de la Shandong, echipă aflată pe locul 4. Între timp, o echipă fără griji care nu are pentru ce să lupte. În caz de egalitate de puncte, Dalian va fi campioana Chinei pentru că a învins de două ori rivala Chengdu cu 2-0 și 1-0. Este de așteptat ca Nicolae Stanciu să își anunțe viitoarea destinație în următoarele săptămâni. Desigur, există și varianta ca afecțiunea fanilor, dar și salariul uriaș, să-l facă pe Stanciu să rămână în China încă un an.