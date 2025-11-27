Nicolae Stanciu, așteptat cu brațele deschise la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult!”

ADVERTISEMENT

Constantin Gâlcă a anunțat, cu fiecare ocazie, că are nevoie de un număr 10 pentru a-și îndeplini obiectivele la Rapid. Directorul sportiv al alb-vișiniilor, Mauro Pederzoli, s-a pus, deja, pe treabă, iar zilele trecute a fost în Italia pentru a convinge un fotbalist să semneze cu giuleștenii. În paralel, în spațiul public a început să se vehiculeze din nou un presupus interes al giuleștenilor pentru Nicolae Stanciu, dar că Victor Angelescu a punctat la scurt timp că în viziunea sa această mutare este imposibil de realizat în acest moment.

Ce au spus Constantin Gâlcă și Elvir Koljic despre posibila venire a lui Nicolae Stanciu la Rapid

Cu cinci goluri reușite pentru alb-vișinii în acest sezon, Elvir Koljic s-a arătat însă încântat de . Atacantul ar avea, în sfârșit, un decar capabil să-i ofere pase decisive.

“Cu siguranță că da, e un jucător bun, cu experiență, cu calitate. O să îl așteptăm, îl primim cu brațele deschise”, a spus Koljic.

La rândul lui, Constantin Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, salută varianta unui împrumut al lui Nicolae Stanciu la Rapid, chiar dacă, după cum s-a notat deja, acest scenariu pare destul de fantezist în prezent.

“E un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranță că, dacă ar veni, ne-ar ajuta foarte mult”, a spus și Constantin Gâlcă.

În vară, Nicolae Stanciu a semnat, din postura de jucător liber de contract, . La “grifoni”, mijlocașul, din păcate pentru el, nu s-a acomodat. A bifat doar trei partide în Serie A, fără să marcheze. În Giulești, ar urma să ajungă sub formă de împrumut.

Elvir Koljic, despre lupta pentru titlu în SuperLiga

Referitor la lupta pentru titlu, Elvir Koljic speră ca Rapid să facă uitat și să obțină, vineri seară, victoria cu Csikszereda.

“Sunt multe meciuri de jucat, trebuie să o ținem tot așa, să fim sus, și vom vedea. Sperăm cu toții, da, mereu visezi la asta, ne dorim, muncim pentru asta”, a spus Elvir Koljic.

Mesaj de susținere pentru FCSB și Universitatea Craiova

Atacantul bosniac a avut, totodată, un mesaj pentru FCSB și Universitatea Craiova, care joi seară au partide în UEFA Europa League, respectiv UEFA Conference League.

“Ambele echipe au meciuri grele, le doresc multă baftă, sper să câștige”, a spus fostul jucător al Universității Craiova.

În perioada 2018 – 2025, Elvir Koljic a evoluat pentru Universitatea Craiova. În 168 de partide a marcat 46 de goluri.