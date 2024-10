Nicolae Stanciu atacă pozițiile fruntașe din istoria naționalei. Cele două borne pe care le va atinge la meciul cu Cipru

Stanciu este cel mai vechi component al echipei naționale. El a debutat pentru prima reprezentativă în 2016, la 23 de ani. Stanciu juca la FCSB și a fost chemat la lot de Anghel Iordănescu.

Îl egalează pe Mutu și atacă Top 10 all-time

El forțează intrarea în Top 10 all-time, obiectiv pe care îl poate atinge anul următor. Fotbalistul lui Damac îl va egala însă pe Mutu chiar la meciul cu Cipru.

Mutu are 77 de selecții, iar Stanciu are 76 de prezențe sub tricolor. După ce îl va egala pe Briliant și probabil îl va depăși la partida cu Lituania, mijlocașul va forța intrarea în Top 10 all-time.

E foarte aproape de Rednic și Lăcătuș

El ar mai avea nevoie de cinci selecții pentru a-i ajunge pe Marius Lăcătuș și Mircea Rednic, care au 83 de partide la națională. Dintre fotbaliștii activi, Chiricheș are 75 de selecții. Iar dintre cei care mai sunt la lot, Răzvan Marin este în urmărirea lui Stanciu, jucând de 61 de ori la națională.

TOP 10 selecții România

1. D. Munteanu 134 selecții 2. Hagi – 125 3. Gh. Popescu – 115 4. Raț – 105 5. Boloni -102 6. D. Petrescu – 95 7. Stelea – 91 8. Klein – 89 9. Lobonț – 86 10. Lacatuș și Rednic – 83

L-a prins din urmă pe Boloni

În meciul cu Cipru, Stanciu va atinge și o altă bornă memorabilă. Va purta banderola de căpitan a echipei pentru a 23-a oară. Îl va depăși pe selecționerul Mircea Lucescu și îl va egala pe Laszlo Boloni.

Stanciu a devenit căpitanul echipei naționale, după Chiricheș, fiind investit în această postură de Edi Iordănescu. Practic toate bornele sale legate de echipa națională sunt legate de familia Iordănescu.

A debutat cu Anghel Iordănescu, a dar primul gol tot cu Anghel Iordănescu și a devenit căpitanul tricolorilor cu Edi Iordănescu.

TOP 10 căpitani ai naționale

1. Hagi – 65 banderole 2. Chivu – 50 3. Chiricheș – 44 4. Ștefănescu – 43 5. Dinu – 38 6. Gh. Popescu – 34 7. Raț – 28 8. Boloni – 23 9-11. Lucescu, Stanciu, Vogl – 22

Se apropie de Top 10 și la goluri înscrise

Nici la capitolul golurilor, Nicolae Stanciu nu stă rău. El a marcat de 15 ori pentru prima reprezentativă. Și aici bate la porține top 10 all-time. Mai are nevoie de șase reușite pentru a-i egala pe Cămătaru, Dudu Georgescu, Răducioiu și Anghel Iordănescu.

Dacă înscrie un gol în cele două partide, el va ajunge la egalitate cu Dorinel Munteanu și Gică Popescu, care au 16 reușite sub tricolor. Momentan, este la egalitate cu Marius Niculae și Florea Dumitrache, care au punctat tot de 15 ori.

TOP 10 marcatori echipa națională

1-2. Hagi și Mutu – 35 goluri 3. Bodola 31 4-5.V. Moldovan și Marica – 25 6. Boloni – 23 7 -10. Cămătaru, Răducioiu, A. Iordănescu și D. Georgescu – 21