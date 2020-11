Nicolae Stanciu, cea mai importantă absență din lotul naționalei. De câți ani nu a mai ratat o convocare

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României și a fost convocat constant atât de Mirel Rădoi, cât și de Cosmin Contra, Christopher Daum Anghel Iordănescu sau Pițurcă. Mijlocașul Slaviei Praga are 42 de selecții în tricoul naționalei, pentru care a marcat zece goluri și nu a mai ratat o convocare din 2015.

Nicolae Stanciu nu a mai ratat o convocare la lotul echipei naționale a României de aproape cinci ani de zile! Ultimul meci al tricolorilor la care nu a fost convocat, a fost cel cu Insulele Feroe, disputat tot la Ploiești, pe data de 29 martie 2015, meci care conta pentru Preliminariile Campionatului European din 2016 și pe care “tricolorii” antrenați de Anghel Iordănescu l-au câștigat cu 1-0.

Stanciu a lipsit și de la ultimul meci al Slaviei Praga din Europa League, 3-2 cu Nice, fiind învoit deoarece soția lui a născut o fetiță, iar jucătorul a fost lăsat să rămână aproape de familie și de selecționerul Mirel Rădoi.

Nicolae Stanciu rămâne un jucător de bază al naționalei, chiar dacă nu a fost convocat de selecționerul Mirel Rădoi pentru amicalul cu Belarus și ultimele două meciuri din Liga Națiunilor cu Norvegia și Irlanda de Nord, dar e clar că în cazul său este vorba doar despre o conjunctură: “Stanciu are o problemă în familie pe care noi am înțeles-o. Înainte de fotbal, familia este pe primul plan pentru oricine. Soția lui a născut, a lăsat-o singură într-o țară străină și în luna octombrie, era un moment special în viața lui, primul copil. Era normal să fie prezent acolo”, a explicat selecționerul Mirel Rădoi pentru FRF TV.

Soția jucătorului lui Slavia Praga a născut o fetiță în urmă cu câteva zile, iar fotbalistul nu putea să își lase familia singură într-o țară străină, chiar dacă este vorba despre echipa națională și selecționerul a înțeles această situație.

Ba mai mult, Nicolae Stanciu nu are prea multe meciuri în picioare la club, deoarece campionatul Cehiei abia s-a reluat după o lună de zile, fiind suspendat din nou din cauza pandemiei de coronavirus, ultimul meci de la reluarea competiției al lui Stanciu a fost pe data de 8 noiembrie, cu Mlada Boleslav, scor 1-0 și în care a fost titular.

Nicolae Stanciu a vorbit cu ochii în lacrimi despre sacrificiile pentru echipa națională: “Facem sacrificii pentru națională. Soția e însărcinată, am văzut-o doar o zi în ultima lună!”

După dezastrul cu Norvegia, Stanciu a fost extrem de afectat la interviurile de după meci și a vorbit despre perioada dificilă prin care trece și sacrificiile pe care le fac jucătorii pentru a veni la echipa națională: “Am încercat să dau totul pentru echipă. Și noi facem mari sacrificii pentru echipa națională, dar din păcate nu este de ajuns. Multă lume probabil se gândește că unii dintre noi venim la națională doar să facem figurație, dar nu e așa. Am o luna de stat în hotel, n-am ieșit din hotel.

Astfel, dacă mijlocașul Slaviei nu a putut fi aproape de soția sa pe tot parcursul sarcinii, Stanciu a decis că este extrem de important să fie alături de Andreea înainte și după naștere, mai ales că mai pierduse o sarcină în urmă cu un an: “Soția e însărcinată în hotel la Praga, am văzut-o doar o zi în ultima lună. Nu am venit în vacanță la echipa națională”, a declarat Nicolae Stanciu după înfrângerile cu Islanda și Norvegia.

Clubul ceh a anunțat în premieră evenimentul fericit al mijlocașului de de 27 ani: “Bine ai venit pe lume, Masha Ecaterina Stanciu. Il felicitam pe Nico si pe sotia sa pentru nasterea primului lor copil”, printr-o postare pe contul oficial de twitter al echipei.

Cifrele lui Stanciu la echipa națională a României:

a debutat la echipa națională la un meci cu Polonia, pe 2 februarie 2013, pierdut cu 4-1, pe National Arena

ultimul meci la care nu a fost convocat, a fost pe data de 29 martie 2015, la un meci cu Insulele Feroe, scor 1-0

42 de meciuri are mijlocașul Slaviei Praga la națională. pentru care a marcat zece goluri, oferind și șapte assit-uri

4 milioane de euro este cota fotbalistului conform transfermarkt

2 goluri a marcat Stanciu în noul sezon, după primele cinci jocuri pentru Slavia Praga

