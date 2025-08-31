Nicolae Stanciu, cel mai slab de pe teren în Genoa – Juventus 0-1. Ce notă i-au acordat italienii

Genoa a suferit primul eșec pe teren propriu din actualul sezon de Serie A. În etapa a doua, formația patronată de Dan Șucu a primit vizita celor de la Juventus, echipă cu ambiții de titlu. Nicolae Stanciu a fost titular în acest joc, dar a fost înlocuit în minutul 65 al partidei. Ce au scris italienii despre prestația fotbalistului venit de la Damac.

Nicolae Stanciu, cea mai mică notă de la Genoa

a fost titular duminică în cel de-al doilea meci al sezonului disputat de Genoa. În partida cu Juventus, formația pregătită de Patrick Vieira a fost învinsă la limită, unicul gol fiind marcat de sârbul Dușan Vlahovic, care a punctat pentru „Bătrâna Doamnă” în minutul 73. Acesta a intrat în repriza secundă în locul lui Jonathan David.

Internaționalul român a rezistat 65 de minute pe teren, dar a fost înlocuit de norvegianul Morten Thorsby. Jucătorul venit în această vară de la Damac a avut o singură fază la care a produs panică la poarta „zebrelor”, însă șutul expediat de acesta a fost blocat de defensiva adversă.

Jurnaliștii de la au publicat notele din acest meci, iar cel mai slab de pe teren a fost Nicolae Stanciu, care a fost evaluat la 5,5. Ostigard, Carboni și Colombo au primit aceeași notă din partea publicației italiene. „A fost văzut mai puțin decât de obicei. A avut câteva momente de strălucire în prima repriză, dar a ratat pasa către coechipierul său, ceea ce a dus la pierderea jocului”, au scris aceștia.

Mircea Lucescu vrea să-i schimbe poziția lui Nicolae Stanciu

Mircea Lucescu a fost în Italia pentru a-l urmări pe Nicolae Stanciu, iar selecționerul naționalei României a fost în tribune la meciul din Cupa Italiei, dintre Genoa și Vicenza. , iar tehnicianul a avut o discuție și cu .

„Vieira este mulțumit de randamentul lui. A jucat pe o poziție pe care și eu încerc să-l conving să joace, să fie cât mai aproape de poarta adversă. A jucat în spatele vârfului. Eu îl foloseam, pentru că în faza defensivă trebuia să vină al treilea la mijlocul terenului, în faza de atac trebuia să se ducă în spatele mijlocașilor adverși pentru a putea primi mingea. El se întoarce cu ușurință, șutează foarte bine de la distanță, are ultima pasă foarte bună. Aș fi vrut să nu se mai epuizeze în acțiuni începute la 30 de metri de poarta noastră. Până să ajungi la poarta adversă îți lipsește acea prospețime de a fi decisiv.

Da (n.r. – el trebuie să fie mai inteligent în gestionarea efortului). El aleargă enorm. De multe ori își epuizează energia pe care ar putea să o folosească în faza de finalizare. De aceea – sunt opt meciuri – n-a marcat niciun gol la echipa națională. Foarte util, mai ales prezența lui în raport cu ceilalți jucători, dar un jucător care trebuie să marcheze la fiecare două, trei meciuri.

La meciurile noastre, îi cer, în momentul în care intrăm în posesie și trebuie să construim, să plece în spatele mijlocașilor adverși, să nu rămână al treilea mijlocaș, cum era obișnuit. Pasul îl face ușor, ușor. N-a fost obișnuit să facă asta, dar o va face. E un băiat foarte inteligent, are și calități tehnice deosebite și sunt convins că va reuși”, a declarat selecționerul Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.