Nicolae Stanciu, de neoprit în China! Românul a marcat din nou din lovitură liberă

Runda cu numărul 12 a campionatului din China, a adus duelul dintre Dalian Yingbo și Qingdao West Coast, unul care a avut parte de suspans până la final, iar pentru formația gazdă a strălucit Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, one-man show în China

Internaționalul român rămâne în continuare unul dintre cei mai buni jucători străini din China, lucru pe care îl dovedește etapă de etapă prin prestațiile sale. Acum, după ce acum 3 runde și-a trecut numele pe lista marcatorilor, mijlocașul crescut la Alba Iulia a izbutit din nou acest lucru, tot din lovitură liberă, cu o execuție care a semănat.

Faza fixă din partea stângă a careului advers a fost executată inteligent de Nicolae Stanciu, care a trimis o centrare șutată, iar colegul său, Frank Acheampong, a fost pe traiectoria mingii, dar nu a reușit să o devieze și, în ciuda acestui lucru, portarul nu a putut să facă nimic și așa s-a deschis scorul ( ). Pentru fotbalistul român în 10 partide din actualul sezon din China, el având totodată și 2 pase decisive în cont.

Stanciu, pe lista preliminară a stranierilor convocați de Hagi la echipa națională

urmează să joace două partide de pregătire în această vară, la începutul lunii iunie, contra Georgiei, în deplasare, și cu Țara Galilor, pe teren propriu, în Ghencea. Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor care sunt convocați pentru această acțiune, iar printre ei se află și Nicolae Stanciu.

Stranierii convocați: