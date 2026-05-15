Sport

Nicolae Stanciu, de neoprit în China! Românul a marcat din nou din lovitură liberă

Nicolae Stanciu continuă forma bună pe care o are și a reușit să marcheze din nou pentru echipa sa, Dalian Yingbo, în ultima etapă a campionatului din China.
Mihai Alecu
15.05.2026 | 16:59
Nicolae Stanciu de neoprit in China Romanul a marcat din nou din lovitura libera
ULTIMA ORĂ
Nicolae Stanciu și-a trecut numele pe lista marcatorilor în China. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Runda cu numărul 12 a campionatului din China, a adus duelul dintre Dalian Yingbo și Qingdao West Coast, unul care a avut parte de suspans până la final, iar pentru formația gazdă a strălucit Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, one-man show în China

Internaționalul român rămâne în continuare unul dintre cei mai buni jucători străini din China, lucru pe care îl dovedește etapă de etapă prin prestațiile sale. Acum, după ce acum 3 runde și-a trecut numele pe lista marcatorilor, mijlocașul crescut la Alba Iulia a izbutit din nou acest lucru, tot din lovitură liberă, cu o execuție care a semănat.

ADVERTISEMENT

Faza fixă din partea stângă a careului advers a fost executată inteligent de Nicolae Stanciu, care a trimis o centrare șutată, iar colegul său, Frank Acheampong, a fost pe traiectoria mingii, dar nu a reușit să o devieze și, în ciuda acestui lucru, portarul nu a putut să facă nimic și așa s-a deschis scorul (Vezi golul aici, minutul 51). Pentru fotbalistul român a fost al treilea gol în 10 partide din actualul sezon din China, el având totodată și 2 pase decisive în cont.

Stanciu, pe lista preliminară a stranierilor convocați de Hagi la echipa națională

România urmează să joace două partide de pregătire în această vară, la începutul lunii iunie, contra Georgiei, în deplasare, și cu Țara Galilor, pe teren propriu, în Ghencea. Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor care sunt convocați pentru această acțiune, iar printre ei se află și Nicolae Stanciu.

ADVERTISEMENT
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
Digi24.ro
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”

Stranierii convocați:

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);
  • ATACANȚI: Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum...
Fanatik
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”
SuperLiga, etapa 9 din play-off. Lotul Rapidului cu FC Argeș! Ce se întâmplă...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9 din play-off. Lotul Rapidului cu FC Argeș! Ce se întâmplă cu Alex Dobre
Două absenţe pentru U Cluj înainte de finala campionatului cu Universitatea Craiova! Jucătorii...
Fanatik
Două absenţe pentru U Cluj înainte de finala campionatului cu Universitatea Craiova! Jucătorii pe care nu se poate baza Bergodi
Tags:
Parteneri
Scenariul care ar dinamita Superliga: un arbitru important, cadastralul lui Mihai Rotaru? 'S-ar...
iamsport.ro
Scenariul care ar dinamita Superliga: un arbitru important, cadastralul lui Mihai Rotaru? 'S-ar ocupa de terenurile de lângă București'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!