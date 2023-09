Nicolae Stanciu, decizie radicală după penalty-ul ratat: „Sunt destul de matur”. Ce a spus Mihăilă

România a câștigat partida tensionată de pe teren propriu cu Kosovo, scor 2-0. Nicușor Stanciu a deschis scorul, însă înaintea reușitei, . Valentin Mihăilă, intrat în repriza secundă, a stabilit scorul final din pasa lui Andrei Rațiu.

Nicolae Stanciu, decizie radicală după penalty-ul ratat: „Sunt destul de matur”

Nicolae Stanciu era convins că va marca golul victoriei. În cele din urmă, fotbalistul transferat recent la Damac a înscris, însă scorul final a fost stabilit de Valentin Mihăilă. Căpitanul României a precizat că în viitor nu va mai bate penalty, iar loviturile de la 11 metri vor fi executate de Ianis Hagi sau Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut pulsul mare, nu vreau ca lumea să creadă acum că sunt arogant pentru că chiar nu sunt. Cum zicea Denis sau băieţii după ce am ratat penalty-ul, să fiu liniştit. Dar sunt destul de matur şi de stăpân pe mine chiar şi după un astfel de moment. Eram sigur că voi marca golul victoriei, chiar foarte sigur.

Nu a mai fost golul victoriei, a mai marcat şi Vali, chiar mă bucur pentru el. A fost 2-0! Golul descătuşării, da. Dar eram liniştit. Probabil va bate Ianis pe viitor sau Marin, nu pentru că nu aş mai vrea să bat, dar a fost în aşa fel încât istoricul meu la penalty-uri la naţională să nu fie unul bun. Oricât am încercat să îmi schimb modul să bat.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, dacă se va mai apela la mine aici nu voi refuza. Nu îmi este frică să execut şi să îmi asum responsabilitatea. Îmi asumam şi dacă nu reuşeam să învingem, era doar vina mea. Nu sunt hotărât, spun aşa pentru că acum am fost doar eu pe listă. De obicei sunt mai mulţi jucători care execută foarte bine.

La fel ca la lovituri libere, le împărţim. Nu am nicio problemă indiferent dacă e vorba de lovitură liberă sau penalty. Suntem un grup unit şi vrem binele echipei”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Stanciu, scenariu perfect pentru România: „Vreau să ne bucurăm de o calificare”

de anul viitor din Germania. „Tricolorii” mai au de disputat patru meciuri în actuala campanie, două pe teren propriu (Andorra și Elveția) și două în deplasare (Belarus și Israel). Stanciu a amintit de un scenariu fabulos pentru România.

„Nu putem să ne uităm numai la contracandidate, sau să ne gândim la Israel, la Kosovo. Să ne aşteptăm să se încurce. Dacă vrem să ajungem la un European trebuie să ne facem punctele noastre, să câştigăm meciurile noastre. Am avut şansa să jucăm cu ei, nu am reuşit să îi batem în meciul direct.

Nu putem să ajungem la un Euro doar sperând că Belarus câştigă în Israel. La final îmi doresc să ne bucurăm împreună de o calificare, au trecut 8 ani şi ne dorim cu toţii să revenim acolo. Suntem pe locul 2, grupul este foarte focusat.

ADVERTISEMENT

Toţi tragem şi ne dorim să ajungem acolo. Vom avea 2 meciuri în luna octombrie. Am văzut Belarusul şi faptul că acasă joacă foarte bine. Între ghilimele acasă.

Vreau să transmit un mesaj pentru coechipierii mei acum, dacă ne gândim că simpla noastră prezenţă sau faptul că vom merge până la Budapesta aşa în vacanţă şi vom primi 3 puncte, mai bine rămânem acasă. Ştim ceea ce ne va aştepta acolo, sunt foarte periculoşi. Îi respectăm, nu ne este teamă de ei. Dar să nu ne gândim că vom merge în vacanţă acolo”, a mai spus Nicușor Stanciu.,

Valentin Mihăilă, prima reacție după România – Kosovo 2-0: „Aceste trei puncte vor conta enorm în economia calificării”

Valentin Mihăilă a fost introdus în minutul 71 în locul lui Florinel Coman. Eroul cu Elveția a înscris cu un șut spectaculos din fața porții din pasa lui Andrei Rațiu. Fotbalistul Parmei a precizat că avea nevoie de o astfel de reușită.

„Am trăit de pe bancă marea parte a jocului, cu intensitate. Problemele de la începutul jocului nu mi-au plăcut. Bine că nu ne-am ieșit din ritm, am intrat la fel de motivați. Până la urmă am luat cele trei puncte care erau foarte importante.

De fiecare dată când intru încerc să-mi fac meseria, să-mi fac treaba. Sunt conștient că n-am intrat bine cu Israel, sunt conștient de asta. Acum am intrat am reușit să marchez, am făcut 2-0 și am închis jocul. Aceste trei puncte vor conta foarte mult în economia calificării.

Nu am vrut să intru în vestiar, am fost doar până la toaletă. Nu am vrut să iau contact cu băieții. N-am vrut să stau foarte mult în vestiar. Nu știu ce a vorbit Mister cu ei, dar a fost de bun augur și au intrat motivați.

„Depinde doar de noi să ne calificăm la Euro”

Am auzit că au câștigat în minutul 94 (n.r. Israel). Nu trebuie să ne uităm la celelalte echipe. Suntem pe locul 2, depinde doar de noi să ne calificăm la Euro. După părerea mea nu mai au șanse (n.r. Kosovo). A rămas în trei echipe echipe. Urmează o dublă în care vrem și trebuie să luăm 6 puncte.

Aveam nevoie de aceste goluri pentru că la echipa de club nu am înscris foarte mult. Am stat foarte mult accidentat. După Elveția am fost din nou accidentat. Am intrat după o lună și două săptămâni cu echipa.

Acum încerc să prind locul de titular la Parma și când vin la naționala României să fiu cât mai bun. Mai este de jucat, nu vreau să fac procente, depinde doar de noi să ne calificăm la Euro”, au fost cuvintele lui Mihăilă.