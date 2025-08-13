Nicolae Stanciu, declarație de dragoste pentru Genoa lui Dan Șucu: „Am refuzat orice alte discuții”

Nicolae Stanciu a ajuns în această vară în Serie A, la , liber de contract după despărțirea de saudiții de la Damac.

Nicolae Stanciu, pregătit să joace în Serie A cu Genoa: „Mi-am dorit foarte mult să ajung aici”

Cu puțin timp înainte de startul noii stagiuni, căpitanul echipei naționale a României a vorbit despre acest pas foarte important pentru cariera lui și a apreciat, cu un oarecare regret, că poate ar fi fost mai bine dacă ar fi mers mai devreme la o formație din top 5 campionate europene.

Acesta este de altfel și motivul pentru care el a subliniat acum că și-a dorit foarte mult să semneze cu „grifonul” în momentul în care s-a ivit această oportunitate, refuzând în acest sens să intre la discuții cu alte cluburi interesate de aducerea lui în perioada respectivă.

„Sunt bine, perioada de cantonament s-a terminat și acum așteptăm, mai avem un meci amical și săptămâna viitoare o să înceapă meciurile. Am decis singur, adică a fost decizia mea, bineînțeles m-am sfătuit cu soția, dar mi-am dorit foarte mult să ajung aici.

Mi-am dorit, după cariera pe care am avut-o sau locurile în care am jucat, am zis că e momentul potrivit să fac acest pas și chiar am refuzat orice alte discuții cu alte cluburi în momentul în care am auzit că există posibilitatea să ajung aici.

Căpitanul naționalei României, despre cariera sa de până acum la nivel de club: „Nu e chiar un traseu normal”

(n.r. Despre faptul că, de când a plecat din România, a jucat pe rând în Belgia, Cehia, Arabia Saudită, China și din nou Arabia Saudită, înainte de a semna cu Genoa) Nu e chiar un traseu normal.

Probabil ar fi trebuit să ajung într-unul dintre campionatele puternice mult mai devreme, dar nu a fost să fie, nu a depins mereu de mine când am avut posibilitatea de a mă transfera în trecut într-un campionat puternic. Și tocmai de aceea acum mi-am dorit foarte mult să ajung aici, renunțând la alte lucruri.

Da, până acum a fost bine, am reușit să câștig trofee în toate țările, mai puțin în Arabia Saudită. Am jucat peste tot pe unde am fost, sper să o fac și aici, să mă simt bine și să avem rezultate bune cu echipa.

Am fost primit foarte bine, chiar m-am acomodat foarte, foarte repede. Învăț și limba. Înțelegeam, pentru că sunt multe cuvinte care seamănă cu ale noastre, să zic așa. Băieții m-au primit foarte bine, e un grup senzațional și chiar nu am avut nicio problemă din acest punct de vedere”, pentru , chiar la Genova.

Ce a spus despre spectrul retragerii din activitate

De asemenea, cu aceeași ocazie, mijlocașul a vorbit și despre viitorul său în fotbalul de înalt nivel și a transmis că pentru moment se simte foarte bine din punct de vedere fizic, astfel că încă nu ia în calcul scenariul retragerii din activitate:

„Nici bătrân nu sunt, într-adevăr am făcut 32 de ani, dar mă simt foarte bine fizic, nu am avut niciodată probleme din acest punct de vedere sau cu accidentările, în afară de cea pe care am suferit-o când eram copil, înainte să mă apuc de fotbal, să zic așa. Nu am avut probleme.

Atâta timp cât o să mă simt la fel, o să continui. Duc o viață foarte echilibrată, sunt foarte disciplinat. Îmi place fotbalul, îmi place să fiu pe teren, mă pregătesc mereu mai mult decât sută la sută, atât cu echipa, cât și individual”.