Nicolae Stanciu, desemnat jucătorul meciului România – Ucraina 3-0: ”E cea mai fericită zi din viața mea”

”Tricolorii” au făcut o și au obținut un succes magistral care îi plasează într-o poziție foarte bună pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Nicolae Stanciu, prima reacție după România – Ucraina 3-0

La finalul întâlnirii România – Ucraina 3-0, din prima etapă a Grupei E de la Euro 2024, Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător și a vorbit despre atmosfera fabuloasă creată de fanii prezenți la Munchen.

”Cred că după nașterea fetițelor mele e cea mai fericită zi din viața mea. Ceea ce am trăit azi nu se mai poate repeta, e de neegalat, vreau să le mulțumesc eu și colegii mei suporterilor. Ceea ce am simțit la intonarea imnului e nemaipomenit, am jucat pentru toți românii de pretutindeni.

Mă bucur că mi-a ieșit azi (n.r. – despre golul marcat). Pentru mine nu e important să fiu pe lista marcatorilor, tot ce-mi doresc e ca naționala e să aibă victorii. Nici pe mine, nici pe colegii mei nu ne interesează cine e marcatorul”, a declarat Stanciu, pentru Pro TV.

”Nu vom face nicio petrecere după aceasta victorie, ne gândim doar la meciul cu Belgia. A fost ceva unic, nu am mai simțit în viața mea așa ceva! Cred ca 50.000 de oameni cântau imnul! Îi priveam pe tata, pe soție, pe fratele meu mai mic și aveam lacrimi în ochi.

Am văzut mulți români pe străzile din Munchen și în alte orașe din Germania, e miraculos! Sper că le-am făcut o bucurie mare. Să sărbătorească victoria! E doar a doua oară în istoria României la un Euro!

E golul carierei mele. Acest tricou înseamnă totul pentru mine, nu mi-am dorit mai mult de atât în viață! Rațiu a pus mâinile în cap la gol, așa se bucură el. Andrei e fratele meu și îl iubesc!

Vă prezint scuze vouă, jurnaliștilor, dacă v-am jignit vreodată și le prezint scuzele și acelor două mii de suporteri care ne-au huiduit după două amicale. Vă rog să rămâneți la critici, dar să nu depășiți o graniță!

În ultimii doi ani au fost jigniți colegi ai mei. Accept, sunt cel mai slab număr 10 din istorie. Mi-am dorit să fiu în echipa națională. Și eu, ca și voi am trecut prin multe ca să ajung aici. Vă rog, nu ne mai jigniți!”, a mai spus Stanciu, în conferința de presă.

Stanciu, eurogol cu Ucraina

Nicolae Stanciu este omul care în partida cu Ucraina, cu o execuție fabuloasă. Căpitanul ”tricolorilor” a primit o pasă de la Dennis Man și de la marginea careului a catapultat balonul cu mult efect la vinclul porții lui Lunin.

Stanciu a intrat într-o galerie selectă alături de Costică Ștefănescu, Gică Hagi, Cristi Chivu și Vlad Chiricheș, fiind României la Campionatele Europene.

după un contraatac fulgerător. Mijlocașul nostru a înscris cu un șut la firul ierbii de la 22 de metri, dar o mare parte de vină o poartă și Lunin.

după un corner executat scurt de naționala noastră. Dennis Man a pătruns excelent în careu, a centrat în fața porții și noul atacant al lui Trabzonspor a pus latul pentru un 3-0 de vis.

Dennis Man a avut o contribuție fantastică în victoria naționalei și . Jucătorul Parmei a dat 2 pase decisive și a devenit primul ”tricolor” cu astfel de performanță de la Gică Hagi împotriva Columbiei, la meciul câștigat la Cupa Mondială din 1994.