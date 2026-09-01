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Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat unicul gol în meciul pe care Dalian Yingbo l-a câștigat contra celor de la Shanghai Shenhua în sferturile Cupei Chinei. Internaționalul român a obținut o lovitură de la 11 metri, pe care a și transformat-o mai apoi, iar la final a fost declarat „Omul meciului”. Ce a declarat Stanciu după ce echipa sa s-a calificat în semifinale.

Nicolae Stanciu, gol decisiv în China

Deși a evoluat pe teren propriu, Dalian Yingbo pornea cu șansa a doua în meciul contra lui Shanghai Shenhua din sferturile Cupei Chinei. Situația s-a complicat și mai mult pentru echipa lui Nicolae Stanciu în minutul 8, când Huang Zihao a văzut cartonașul roșu. Oaspeții nu au reușit să profite însă de superioritatea numerică.

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În startul reprizei secunde, Dalian Yingbo a primit o lovitură de la 11 metri după ce Gao Tianyi a blocat cu mâna un șut trimis de Nicolae Stanciu. Internaționalul român a fost cel desemnat să execute și a marcat cu un șut bine plasat, pe care portarul Xue Qinghao nu a reușit să îl respingă, chiar dacă a intuit direcția. Reușita lui Stanciu a declanșat nebunia pe arena din Dalian, internaționalul român sărbătorind alături de fani.

Goal, Nicoae Stanciu from penalty — TheFootballZone (@football_t69515)

Echilibrul numeric s-a refăcut în minutul 77, când brazilianul Saulo Mineiro a fost la rândul său eliminat, iar Dalian Yingbo a reușit să reziste și să câștige cu 1-0. Echipa lui Nicolae Stanciu s-a calificat în semifinalele Cupei Chinei, unde ar putea întâlni pe Beijing Gouan, Shanghai Port sau învingătoarea din duelul Yunnan Yukun – Chongqing Tonglianglong. Duelul dintre și formația lui Alexandru Cîmpanu va avea loc miercuri, de la ora 15:00.

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Ce a declarat Nicolae Stanciu după reușita decisivă marcată în Cupa Chinei

Nicolae Stanciu a fost desemnat „Omul meciului” la finalul partidei și a oferit o scurtă declarație. „Vreau să spun că sunt foarte mândru de această echipă, de coechipieri și de toți oamenii care sunt prezenți aici pe stadion. Luptăm pentru ei și sunt fericit că ne-am calificat mai departe. Această victorie este pentru ei, pentru fani”, a spus internaționalul român la finalul partidei. .

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