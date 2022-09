Nicolae Stanciu, discurs amar după retrogradarea României în Divizia C a Ligii Națiunilor: ”Acolo ne este locul”

”Tricolorii” s-au impus cu 4-1 în ultimul meci din grupă, însă totul a fost în zadar pentru că după ce Finlanda a câștigat în Muntenegru.

Retrogradarea României din Liga Națiunilor îl îngrijorează pe Nicolae Stanciu

În ciuda victoriei categorice obținută în partida România – Bosnia-Herțegovina 4-1, Nicolae Stanciu spune că retrogradarea în Divizia C este meritată și crede că acesta este nivelul fotbalului de la noi în acets moment.

”Meritam să câștigăm cu Finlanda, cred eu. Despre faptul că am retrogradat, spun sincer, înseamnă că atât am meritat anul acesta, de urna a treia vom fi când va începe următoarea campanie din Liga Națiunilor.

Acolo ne este locul, dar vom face tot posibilul să ieșim de acolo și să ne calificăm la Campionatul European. Cu multe rezerve și fără nicio grijă, Bosnia a câștigat grupa, pentru cine era mai greu să joace, pentru ei sau pentru noi? Acum că am câștigat 4-1, o să zică că au venit cu rezervele.

Nu am dreptul să vorbesc despre ce s-a întâmplat în martie și iunie, nu am fost. Dar vorbesc despre aceste două meciuri, vreau să îi felicit pe băieți, am avut sub control meciurile, ar fi trebuit să câștigăm și cu Finlanda”, a declarat Stanciu.

Stanciu vrea continuitate pe banca tehnică a naționalei

Jucătorul de la Wuhan Three Towns nu a vrut să intre în detalii cu privire la discuția dacă va mai fi chemat la națională, însă a precizat faptul că schimbările dese de selecționer nu sunt în ajutorul echipei.

”Vreau să le mulțumesc și fanilor că ne-au susținut și sper să rămână alături de noi în campania de calificare spre Euro. S-a văzut o îmbunătățire a jocului, a relațiilor de joc, cred că am schimbat puțin impresia cu aceste două rezultate.

Nu știu dacă l-am convins pe domnul Iordănescu, am spus și mai devreme, din 2016 de când am debutat și până acum s-au schimbat vreo 5 antrenori, nu e ușor nici pentru noi, dar sper să rămână cât mai mult alături de noi”, a încheiat Stanciu.

Selecționerul Edi Iordănescu, care a fost extrem de contestat în ultima perioadă, a lăsat să se înțeleagă că , dar a precizat că totul se va clarifica după o discuție cu oamenii din conducerea federației.